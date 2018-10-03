Астрономы обнаружили самый далекий объект в Солнечной системе

За орбитой Плутона астрономы нашли новую карликовую планету, которая в 2300 раз дальше от Солнца, чем Земля.

Объект с номером 2015 TG387 получил название Гоблин, пишет Science Magazine.

Судя по яркости небесного тела, его радиус составляет примерно 300 километров, что позволяет отнести его к карликовым планетам. Впервые планету заметили осенью 2015 года. Затем исследователи наблюдали карликовую планету еще восемь раз в 2015, 2016, 2017 и 2018 годах, что позволило рассчитать ее орбиту.

Оказалось, что ближайшая к Солнцу точка орбиты Гоблина находится на расстоянии около 65 астрономических единиц от Солнца, наиболее удаленная — на расстоянии более 2300 астрономических единиц, то есть в 2300 раз дальше от Солнца, чем Земля. По расчетам ученых, Гоблину требуется около 40 тысяч лет, чтобы совершить полный оборот вокруг Солнца.

Открытие 300-километровой планеты было счастливой случайностью. 99% орбиты Гоблина находятся слишком далеко от Земли, то есть его невозможно увидеть нынешними телескопами. Но астрономы "поймали Гоблина" - используя 8-метровый телескоп Subaru на Гавайях - в точке, которая находится совсем рядом от точки наибольшего сближения Солнца и планеты.

Гоблин присоединяется к небольшой группе объектов экстремальной Солнечной системы, орбиты которых находятся за пределами гравитационного поля Урана и Нептуна. Ученые считают, что орбита нового объекта подтверждает существование так называемой "Планеты X", которая была теоретически предсказана в 2016 году.

Ранее НВ рассказывало, что анализируя аномальные отклонения в орбитах Седны и нескольких других объектов астероидного облака, американские астрономы Майк Браун и Константин Батыгин из Калифорнийского технологического института пришли к выводу, что на орбиты этих объектов оказывает гравитационное воздействие некое крупное тело. Планета Х, по их мнению, превышает Землю по массе в 10 раз.