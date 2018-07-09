Астрономы нашли самый яркий объект в ранней Вселенной

Ученые из Национальной радиоастрономической обсерватории в США обнаружили самый яркий объект в ранней Вселенной — это квазар, который находится в 13 млрд световых лет от Земли.

Этот квазар образовался, когда возраст Вселенной составлял только семь процентов от нынешнего, пишет Science Alert.

Для квазаров характерны струи плазмы, которые вырываются из его центра. Они хорошо заметны в радиочастотном спектре. Именно этот сигнал исходил из вновь обнаруженного квазара под названием PSO J352.4034-15.3373 (P352-15 для краткости), который был обнаружен радиотелескопом Very Long Baseline Array. У него, как и у большинства квазаров, две таких струи плазмы.

Свет квазаров можно использовать для изучения межгалактической среды. Это связано с тем, что водород меняет спектр света в своем длинном путешествии на Землю.

"Мы видим объект P352-15, который появился, когда Вселенной было менее миллиарда лет. Это было в конце периода, когда первые звезды и галактики повторно ионизовали нейтральные атомы водорода, которые пронизывали межгалактическое пространство. Дальнейшие наблюдения могут позволить нам использовать этот квазар в качестве фона для измерения количества нейтрального водорода в то время", - сказал астрофизик Крис Карилли из Национальной радиоастрономической обсерватории.

Большое расстояние между P352-15 и Землей пока не позволяет определить массу и размеры связанной с ней галактики, однако уже сейчас, как отмечают ученые, можно говорить, что P352-15 является самым ярким источником радиоволн в юной Вселенной, мощность которого в десятки раз выше, чем у всех остальных объектов, известных астрономам.

Ранее НВ сообщало, что ученые из США зафиксировали черную дыру на расстоянии 13 миллиардов световых лет от Земли. Астрономы подсчитали, что масса этой дыры в 800 миллионов раз больше массы Солнца. Она образовалась на заре существования Вселенной - примерно через 690 миллионов лет после Большого взрыва.