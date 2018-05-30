Астрономы NASA опубликовали снимок вспышек на Солнце

Обсерватория солнечной динамики NASA передала на Землю снимок активного региона на Солнце, на котором можно заметить небольшие вспышки.

Размеры этих "небольших вспышек" гораздо больше диаметра Земли, сообщается на сайте NASA.

Активный регион на нашей звезде оказался в центре внимания обсерватории 23-25 мая этого года. Снимок был сделан 23 мая, а затем потребовалось некоторое время для обработки кадра.

"Активные области - это области интенсивной магнитной энергии. Линии поля подсвечиваются заряженными частицами, вращающимися вдоль них, и легче всего различимы при просмотре. Раскрашенные изображения были сделаны на длине волны ультрафиолетового диапазона", - поясняют в NASA.

Интересно, что слабые колебания магнитного поля достигнут Земли 1 июня, а уже 2 июня сила магнитной бури поднимется до уровня G2. В течение следующих трех дней - 3, 4 и 5 июня - влияние Солнца также будет ощутимым.

Солнечная вспышка - взрывной процесс выделения энергии в атмосфере Солнца. Вспышки так или иначе охватывают все слои солнечной атмосферы: фотосферы, хромосферу и корону Солнца. Продолжительность импульсной фазы солнечных вспышек обычно не превышает нескольких минут, а количество энергии, высвобождаемой в это время, может достигать миллиардов мегатонн в тротиловом эквиваленте.

Ранее НВ сообщало, что в ночь на 8 февраля на Солнце произошла самая мощная вспышка в 2018 году. По мнению астрономов, это самая крупная вспышка с октября 2017 года. Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Балл февральской вспышки составлял C8.1, что примерно в 10 раз меньше, чем высший балл солнечных вспышек, которые обозначаются буквой X.