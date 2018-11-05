Дождались. Астрономы нашли астероид, который может оказаться кораблем инопланетян

Межзведный астероид, который прилетел в Солнечную систему, может принадлежать внеземным цивилизациям

Ученые из США обнаружили в нашей Солнечной системе первый межзвездный объект. Эксперты предполагают, что астероид со странной траекторией движения может быть искусственным солнечным парусником.

Год назад канадский астроном и физик Роберт Уэрик обнаружил первый межзвездный объект в нашей Солнечной системе - астероид Оумуамуа.

После длительных наблюдений за космическим камнем, ученые из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики предположили, что это может быть вовсе и не камень, а “искусственный солнечный парусник”.

В работе указано, что Оумуамуа, вероятно, имеет искусственное происхождение и блуждает по межзвездному пространству с помощью продвинутого технологического оборудования, которое использует солнечную радиацию в качестве движущей силы.

Специалисты пришли к такому выводу из-за странного поведения астероида: согласно предыдущим данным NASA, полученным из телескопа Hubble, объект неожиданно увеличивал свою скорость и изменял траекторию, проходя через внутреннюю Солнечную систему.

Представители Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики рассматривают самые экзотические сценарии и говорят, что Оумуамуа может быть настоящим рабочим зондом, который инопланетяне отправили на Землю.

“Это может быть активной частью технологий внеземных существ, которые прилетели для изучения нашей Солнечной системы, так же, как и мы надеялись исследовать Альфа Центавру c помощью Breakthrough Starshot и других похожих проектов”, - рассказал Universe Today один из авторов работы профессор Авраам Лоеб.

Как пишет Evening Standart, английский космолог Стивен Хокинг прогнозировал, что наиболее вероятной формой для межзвездного космического корабля будет сигара или игла, поскольку это минимизирует трение и ущерб от газа и пыли.

Ранее НВ сообщало, что Оумуамуа сперва классифицировали как комету, но наблюдения ESO (“очень большой телескоп”) в Чили и других обсерваториях не обнаружили у него никаких признаков кометной активности и подтвердили, что уникальный объект путешествовал в космосе миллионы лет.

Астрономы тогда выяснили, что астероид вытянутый, и его длина примерно в десять раз больше ширины. Возле темно-красного камня также не нашли каких-либо признаков активности или малейших следов пыли.

По мнению исследователей, Оумуамуа представляет собой плотное, возможно, каменное или даже металлическое тело, без воды или льда, а его поверхность потемнела и покраснела под воздействием космических лучей.

Предварительные вычисления орбиты показали, что он пришел приблизительно со стороны яркой звезды Веги в северном созвездии Лиры.

До сих пор, самым известным искусственным объектом в космосе, который ищет внеземные цивилизации, был зонд NASA Voyager. Аппарат запустили в 1977-м и сегодня он является самым отдаленным от Земли объектом, который создал человек.

Несмотря на то, что Voyager уже пролетел более 20 млрд км и стал первым космолетом за пределами Солнечной системы, в ближайшие годы зонд перестанет функционировать, и связь с ним будет потеряна.

На борту Voyager находится носитель с важными данными о флоре и фауне Земли, человеке и даже структуре молекулы ДНК. Главная цель миссии - передать информацию потенциальным инопланетным существам.