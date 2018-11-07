Больно шустрый. Ученые не могут разгадать загадку межзвездного астероида

Обнаруженный в прошлом году первый межзвездный астероид вызвал шквал обсуждений в сети. Некоторые ученые предположили, что объект может быть солнечным парусником с другой планеты. Оказалось, странную траекторию движения астероида можно объяснить по-другому.

Как уже писало НВ, год назад канадский астроном и физик Роберт Уэрик обнаружил первый межзвездный объект в нашей Солнечной системе - астероид Оумуамуа.

После длительных наблюдений за космическим камнем, ученые из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики так и не нашли точного объяснения странной траектории полета астероида и, то ли в шутку, то ли всерьез, предположили, что Оумуамуа может быть настоящим рабочим зондом, который инопланетяне отправили на Землю.

Поскольку астероид неожиданно увеличивал скорость и изменил ожидаемую траекторию, проходя через внутреннюю Солнечную систему, ученые выдвинули версию, что он имеет искусственное происхождение и блуждает по межзвездному пространству с помощью продвинутого технологического оборудования.

Но, несмотря на экзотические прогнозы в недавней работе астрофизиков из Гарварда (за которые ухватились большинство медиа), у передвижения Оумуамуа по нашей Солнечной системе были более логичные объяснения.

Кто двигает камень?

Кривая передвижения Оумуамуа не похожа на ту, которую обычно формируют искусственные ускорители. Тем не менее, пока точно неизвестно, что придало астероиду аномального ускорения.

Согласно Gizmodo, объект, длиной примерно в 800 метров и диаметром в 80 метров, перемещался по гиперболической траектории, ведь его скорость и угол смещения указывают на то, что он не выходил на орбиту Солнца, а просто влетел и вылетел из Солнечной системы.

Раз уж это не сила притяжения нашей главной звезды, - вторым наиболее логичным вариантом было то, что Оумуамуа - комета. Но, специалисты сразу отвергнули это, поскольку вокруг объекта не было следов газа и пыли.

Последним реалистичным вариантом (который также высказали ученые из Гарварда) остается ускорение астероида, посредством давления солнечной радиации. В таком случае, движущей силой стали электромагнитные волны Солнца.

Вопреки этому, исследователи не отказываются от гипотезы с инопланетянами.

Что говорят другие эксперты?

Профессор физики из Университета Нью-Гэмпшира Чанда Прескод-Вайнштейн рассказала Gizmodo, что “нельзя использовать бренд своего университета для преувеличения непроверенных или спекулятивных результатов”.

Другой астроном из Общества Макса Планка в Германии Корин Бейлер-Джонс прокомментировал ситуацию для NBC следующим образом: “Мы должны спрашивать себя “где доказательства?”, а не “где отсутствие доказательств, которые позволяют выдвигать нам любые гипотезы?”.

Хотя, профессор астрофизики из Университета Северной Каролины Кети Мак также объяснила Gizmodo, что нет ничего плохого в проведении подобных расчетов и предположении различных вариантов, если исследование нацелено исключить все невозможные версии:

“Как читатели, мы должны понимать, - если версия становится обсуждаемой или исходит от кого-то компетентного, - это не значит, что мы должны воспринимать ее как конечный результат”.