01 июня 2018, пятница

Археологи раскапывают в Каменце-Подольском церковь XIV века

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Исследования на территории крепости
Фото: kam-pod.gov.ua

Исследования на территории крепости

В Каменце-Подольском на территории Старого замка начались археологические исследования на месте расположения церкви Покрова Богородицы.

Как рассказывают музейные работники, церковь Покрова Богородицы построена в XIV веке, сообщает сайт Каменец-Подольского горсовета.

В описании замка 1494 года церковь упоминается, как деревянная с колокольней и двумя колоколами. В 1672 году была разобрана для перестройки в каменную. По преданию, в ней были погребены князья Кориатовичи - Юрий и Александр.

Сведения о церкви также нашли в инвентарных описях Каменецкого замка 1570 и 1572. В описаниях упоминается "... посреди замка Церковь Руськая с колокольней и двумя колоколами, с Аспарелями Руськими".

На территории замка существовал также римско-католический костел Святого Станислава, который размещался слева от входа в замок со стороны города, возле башни Папской. Ученые надеются найти и его остатки.

Костел был построен в конце XVI в. Яном Потоцким, бывшим старостой каменецким, который обеспечил его предназначенной процентной суммой в 100 злотых. В 1597 это было подтверждено королем Сигизмундом III. На плане архитектора Бенедикта Ренарда 1713 года  костел обозначен, как "церковь старосты", а на плане 1773 сооружение храма - как "костелок святого Станислава".

В начале XIX в. сооружение костела скорее всего было разрушена. Так, на плане города 1810 на месте расположения костела изображается нечеткий рисунок заброшенной постройки.

Ранее НВ сообщало, что в Хмельницкой области в поселке Сатанов местный краевед Дмитрий Полюхович во время исследования участка подземелий нашел сакральную иудейскую реликвию, которой нет аналогов в мире.

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