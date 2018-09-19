Археологи обнаружили в Херсонской области могилу древнего воина

В первый день археологических раскопок на Арабатской стрелке было найдено старинное захоронение воина.

Об этом в своем блоге на Facebook написала участник раскопок Оксана Чорнобрывцева.

"Это нечто грандиозное! Сегодня первый день раскопок, которые начали сотрудники Института археологии НАНУ на Арабатской стрелке и найден сармат. Он воин, всадник, его рост 160 см, ему около 2000 лет, похоронен головой на северо-запад, с ним его железный меч (фрагменты) и кувшинчик", - написала Оксана Чорнобрывцева.

По ее словам, средства на раскопки на Арабатской стрелке были выделены местными властями. Раскопки продолжаются, и Оксана Чорнобрывцева отдельно попросила у местных жителей "бережного отношения к истории, находкам и уважительного отношения к ученым".

Сарматы - это народ, который состоял из кочевых ираноязычных племен конца раннего Железного века. Эти племена жили на большей части юга Украины, населяя степные районы от водораздела Тисы и Дуная до Аральского моря.

Главным типом войск причерноморских сарматов была легкая конница. Сарматы, которые были умелыми всадниками, имели на вооружении не только лук и стрелы, но и мечи, кинжалы и тяжелые копья. Римский историк Тацит уверяет, что у сарматов были панцири "из железных пластин или очень толстой кожи".

Ранее НВ сообщало, что в селе Легедзино Тальновского района Черкасской области ученые нашли могилу женщины III-IV века, которую могли считать ведьмой. Дело в том, что захоронение противоречит всем тогдашним традициям.

"Похороненая - в возрасте до 25 лет. Лежит лицом вниз с заведенной за спину рукой. Привычный для того времени погребальный инвентарь отсутствует", - говорит сотрудник Национального исторического музея Сергей Диденко.