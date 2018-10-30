Археологи нашли в Саудовской Аравии каменные орудия возрастом 300000 лет

Предки человека жили в этих местах, когда они не были пустыней

Каменные орудия, обнаруженные в пустыне Нефуд в Саудовской Аравии, показывают, что члены нашего рода Homo вышли за пределы Африки в период между 300 000 и 500 000 лет назад.

Находка может помочь антропологам лучше понять роль окружающей среды и способности приспосабливаться к сложным условиям в формировании облика современного человека, сообщает Ars Technica.

Археолог Патрик Робертс из Института науки о человеке недавно обнаружил несколько каменных инструментов в песчаном слое почвы подо дном высохшего озера в Ти-аль-Гаде, в пустыне Нефуд. Почвенный слой содержит ископаемые останки травоядных животных, водоплавающих птиц и хищников, таких как гиена и ягуар. Многие из костей, по-видимому, несут отметки об уничтожении предками человека.

Робертс и его коллеги говорят, что найденные шесть острых отщепов и скребок являются самыми старыми артефактами предков человека на Аравийском полуострове, опережая предыдущего соперника на 100 000 лет.

Отщепы показывают признаки того, что они были сделаны из подготовленного каменного ядра, что является довольно продвинутой техникой, обычно приписываемой современным людям или неандертальцам. Но Робертс говорит, что эти орудия были созданны представителями более ранних видов гоминидов, такими как Homo erectus.

Когда современные люди начали медленно распространяться по всему миру примерно 100 000 лет назад, они столкнулись с другими членами рода Homo, которые отважились на выход из Африки гораздо раньше, начиная с Homo erectus около 1,9 миллиона лет назад. Некоторые палеоантропологи, в том числе Робертс и его коллеги, говорят, что наши предшественники придерживались знакомых лоскутных ландшафтов лугов и деревьев, расположенных вблизи озер или рек, в то время как современные люди могут приспосабливаться к широкому кругу экстремальных условий.

Робертс и его коллеги полагают, что территория Саудовской Аравии 300 тысяч лет назад выглядела, как влажная саванна современной Восточной Африки. Это означает, что во время первых миграций из Африки предки людей времен среднего плейстоцена не столкнулись с проблемой адаптации к жизни в жаркой и засушливой пустыне.

И это, по словам Робертса, означает, что Homo erectus и другие среднеплейстоценовые гоминиды не нуждались в большей приспособляемости, чтобы выжить на Аравийском полуострове. Современным людям, которые пришли позже, было не так легко.

"Пока данных еще нет, но более поздние миграции наших собственных видов на Аравийский полуостров, по-видимому, связаны с более сухими условиями. Наши предки проникали в дюнные поля и жили в условиях, которые были, возможно, более суровыми, чем для их предшественников среднего плейстоцена", - сказал Робертс.