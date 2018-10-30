30 октября 2018, вторник

Апокалипсис сегодня. Мы - последнее поколение, которое может спасти Землю - заявление WWF

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Современное поколение - последнее, которое может предотвратить исчезновение дикой природы

Современное поколение - последнее, которое может предотвратить исчезновение дикой природы

Согласно отчету Всемирного фонда дикой природы, за последние 40 лет количество животных в мире сократилось на 60%. Исследователи говорят, что наше поколение - первое, которое узнало об этом, и последнее, которое может что-то изменить. 

Более 4000 видов млекопитающих, птиц, рыб, пресмыкающихся и земноводных резко сократились в период с 1970-го по 2014-й, передает издание CNN со ссылкой на отчет Всемирного фонда дикой природы 2018.

В рабоет указано, что загрязнение, вырубка лесов, изменения климата и другие человеческие факторы уже создали шокирующий кризис: сегодня рейтинг исчезновения видов дикой природы в 1000 раз выше, чем до того, как человек начал внедряться в экосистему животных.

Эксперты прогнозируют, что территории на Земле, свободные от влияния человека, сократятся от четверти к десятой части уже в 2050-м. Главными проблемами являются уничтожение локальных видов животных, охота, загрязнение, болезни и климатические изменения.

Ученые также посчитали, что сейчас около 90% морских птиц имеют пластик в желудке, по сравнению с 5% в 1960-м, а половина мелководных кораллов и вовсе исчезла за последние 30 лет.

Быстрее всего сокращается популяция животных в тропической зоне Латинской Америки и на Карибах - там заметили падение численности на 89% с 1970-го.

"Мы - первое поколение, которое знает, что мы уничтожаем нашу планету и последнее, которое может с этим что-то сделать", - говорит руководитель Фонда в Великобритании Таня Стили.

Как ранее писало НВ, ведущие мировые климатологи предупреждают, что потребуется всего 12 лет, чтобы в мире значительно увеличились риски засухи, наводнений, экстремальной жары и бедности для сотен миллионов людей.

По мнению исследователей, чтобы избежать этой перспективы, требуются срочные и беспрецедентные изменения, которые, по их словам, являются доступными и осуществимыми. В частности, снижение температуры всего на полградуса может предотвратить полное уничтожение кораллов и облегчить давление на Арктику.

 

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