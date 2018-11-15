Вымрем как мамонты. Почему антибиотики больше не работают и чем это грозит каждому из нас

Мы все привыкли лечить многие болезни недельным курсом таблеток. И даже ворчим, что пара сотен гривен за такой курс - дороговато. Что ж, возможно, скоро мы будем ностальгировать по этим временам. Всемирная организация здравоохранения предупреждает, что вскоре люди начнут умирать без лекарств, которые сейчас стоят гроши.

За всю историю, такие болезни, как пневмония, туберкулез, гонорея и сальмонеллез убили больше людей, чем огнестрельное оружие и бомбы. Благодаря изобретению антибиотиков в начале прошлого века, эти и другие заболевания перестали нести большую опасность здоровью, а средняя продолжительность жизни человека увеличилась на 25 лет.

Теперь же люди могут самостоятельно могут повысить уровень собственной смертности и вернуть былую силу вирусам, которые истязали человечество долгое время.

По такому случаю, с 12 по 18 ноября 2018-го Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) проводит неделю осведомленности об антибиотиках. Многие люди недооценивают проблему и считают, что это не касается их напрямую. Хотя, привычные для нас препараты несут огромную ценность, и если мы не научимся правильно их употреблять, - устойчивость к антибиотикам вскоре может вернуть нас в Средневековье.

Что не так с антибиотиками?

На данный момент эти препараты используют миллионы людей ежедневно. Из-за такой популярности и неправильного применения этих препаратов, опасные бактерии уже начали вырабатывать к ним устойчивость и лечить распространенные болезни становится все сложнее.

В ВОЗ говорят о так называемой пост-антибиотической эре, которая может наступить, если человечество не решит проблему устойчивости к антибиотикам.

Почему проблему сложно решить?

Главным препятствием является современная рыночная экономика. Ученые-медики по-прежнему разрабатывают новые действующие антибиотики, но они могут никогда не дойти до массового потребителя.

Профессор биохимии университета Макмастера Джерри Райт пишет, что летом 2018-го две фармацевтические компании в США получили государственное разрешение на продажу новых антибиотиков. Но, как только большинство игроков рынка увидели компании, которые могут стать монополистами и спасти сотни тысяч жизней, - их акции тут же упали.

А поскольку разработка, тестирование и вывод антибиотиков на рынок могут стоить сотни миллионы долларов, - компании не будут разрабатывать лекарства без полной уверенности в том, что этот бизнес окупится.

Либо же, цена на действующие антибиотики возрастет до уровня редких лекарств от рака, и они станут доступными только для состоятельных людей.

Чем это грозит?

Помимо возвращения смертельных инфекций, с которыми сейчас справляются копеечные препараты, отсутствие качественных антибиотиков сделает крайне опасным даже лечение незначительных травм и простейшие медицинские операции.

Профессор Райт уверен, что последствия будут ужасающими для сферы здравоохранения, ведь из-за риска заражения врачи не смогут лечить людям зубы, протезировать суставы и проводить ряд других необходимых сегодня процедур.

“Люди, которые не умрут, будут болеть чаще и дольше, что увеличит стоимость лечения. Продолжительность жизни упадет к уровню начала 19 столетия, а золотая эра антибиотиков докажет, что это был лишь краткий, счастливый всплеск в истории”, - пишет Джерри Райт.

Как этого избежать?

Такие события, как неделя осведомленности об антибиотиках ВОЗ, должны напомнить людям, что эта проблема касается каждого в частности.

Эксперты советуют повысить внимание к способам и частоте употребления антибиотиков. Среди прочего, рекомендуется: всегда искать другие пути лечения и обращаться к профессионалам, прежде чем пить антибактериальные средства; ни в коем случае не употреблять лекарства самостоятельно и не предлагать их другим людям; ну и, конечно, повышать уровень личной гигиены и заботиться о своем здоровье.

Спасительница из Малайзии

Как ранее писало НВ, 25-летняя малазийская студентка Шу Лам вместе с коллегами из университета Мельбурна разработала метод борьбы с супербактериями, которые успешно противостоят всем известным антибиотикам.

Суть открытия заключается в новом полимеризованном пептиде, который представляет структуру из повторяющихся цепей белков в форме звезды, способных убивать шесть различных супербактерий без помощи антибиотиков, разрушая их клеточные мембраны.

Метод получил название SNAPP (структурно наноинженерные антимикробные пептидные полимеры).

Многие эксперты поспешили назвать открытие настоящей революцией, сопоставимой с открытием антибиотиков. Некоторые медики считают, что разработка Шу Лам изменит облик современной медицины.

Факт, что ее "звезды" работают в лаборатории, действительно вселяет оптимизм. Особенно, если учитывать, что в ходе экспериментов все враждебные бактерии неизменно погибали. А их следующие поколения не показывали новых способностей по противостоянию белку, придуманному Лам.

В отличие от антибиотиков, которые "отравляют" бактерии, зачастую попутно атакуя соседние здоровые клетки, полимерные пептиды Лам не наносят вреда организму. Они напрямую воздействуют на бактерии, проникая в них и дестабилизируя их клеточные мембраны.

Конечно, радоваться пока рано, ведь Лам опробовала свой метод только на лабораторных мышах, а до клинических испытаний и экспериментов с людьми должны пройти годы.