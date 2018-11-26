6 минут ужаса. Онлайн-трансляция посадки зонда InSight на Марс

После полугодичного путешествия, космический аппарат InSight находится в считанных часах полета от Марса. Сегодня вечером NASA ждет сложная процедура посадки зонда на поверхность планеты.

5 мая 2018-го космическое агентство NАSA успешно запустило миссию InSight на Марс. Сегодня, после 6 месяцев полета, роботизированный зонд должен пройти самый опасный этап миссии - посадку на Красную планету.

Где смотреть?

Онлайн-трансляция начнется с пресс-конференции в 21:00 по киевскому времени на официальном канале NASA.

Ожидается, что первые сигналы о вхождении зонда в атмосферу Марса должны поступить в 21:47, а об успешной посадке - в 21:54.

Как будут сажать?

Поскольку передача сигнала с Марса занимает около 8 минут, все этапы замедления и посадки должны пройти в автоматическом режиме.

Согласно изданию Space.com, во время посадки, защитные панели зонда нагреются до температуры свыше 1000 градусов Цельсия, поскольку InSight войдет в атмосферу Марса на скорости почти в 20 тыс. км/час.

350-килограммовый аппарат сперва будут замедлять с помощью парашюта, а у самой поверхности - с помощью тяги двигателей.

Что дальше?

Запланированная зона посадки - нагорье Элизиум, местность чуть севернее марсианского экватора. После успешного касания поверхности, зонд должен отправить сигнал на Землю и начать подготовку оборудования для научных исследований.

На борту InSight находится два основных инструмента - буровой зонд и набор сверхточных сейсмографов. С помощью этих приборов исследователи планируют изучать толчки внутри планеты и узнать, какие из них вызваны естественными колебаниями, а какие - падениями метеоритов из вне.

В отличие от действующих миссий Curiosity и Opportunity, зонд InSight не сможет передвигаться. За 720 дней работы на Марсе, стационарная установка должна пробурить рекордную скважину в 5 метров и собрать данные о внутреннем устройстве планеты.

Почему это важно?

Безусловно, посадка будет самым напряженным этапом для инженеров NASA, поскольку малейший просчет может привести к провалу миссии в $850 млн.

Если посадку марсохода Curiosity в 2012-м называли “7 минут ужаса”, - то InSight должен коснуться поверхности Марса чуть быстрее - за 6 минут.

Издание BBC подготовило карту всех посадок космических аппаратов на Марсе. Из 11 роботизированных устройств, которые высаживались на Марсе с 1971-го, только три потерпели крушения при посадке: американский Mars Polar Lander (1999-й), британский Beagle 2 (2003-й) и европейский Schiaparelli (2016-й).

По большому счету, зонд InSight пролетел 146 млн км от Земли до Марса для того, чтобы исследовать, как была создана и как развивались одна из ближайших к нам планет.

Главный научный сотрудник миссии InSight Брюс Банердт говорит: “Мелкие детали о том, как развиваются планеты, формируют разницу между местом вроде Земли - где вы можете отправиться в отпуск и получить загар, Венеры - где вы сгорите за секунду или Марса - где вы замерзнете до смерти”.