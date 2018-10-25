15000 лет. Американские археологи обнаружили самые древние копья на континенте

Этому наконечнику 15 тысяч лет

Ученым из Центра изучения первых американцев и Техасского университета удалось обнаружить около ручья Баттермилк-Крик в Техасе 11 копий, которыми пользовались люди 13 500 — 15 500 лет назад.

Находка дает новые доказательства того, что первые люди прибыли в Америку раньше, чем исследователи предполагали ранее, пишет Science Alert.

Геолог Майк Уотерс, который курировал раскопки, отмечает, что артефакты были "причудливыми" и "действительно захватывающими". По мнению ученых, находка таких древних орудий "заполняет некоторые пробелы в археологических отчетах о культуре Кловис и истории первых народов Америки"

Копья в стиле культуры Кловис стали появляться на территории США около 13 000 лет назад, а недавно обнаруженные орудия оказались на две тысячи лет старше. Такой вывод был сделан на основе радиоуглеродного датирования слоев почвы, где были найдены каменные орудия.

Найденные наконечники в большинстве своем меньше, чем наконечники Кловиса, не имеют вертикальных желобков и заостряются к короткому стволу. 11 обнаруженных наконечников находятся в слое осадка примерно на 15 сантиметров ниже самых ранних предметов культуры Кловис.

"Место, в котором были найдены инструменты, находится примерно в 20 километрах к северо-западу от Остина, имеет пресную воду круглый год, что делает его идеальным местом для поселения людей", - рассказал Майкл Уотерс, археолог из Техасского университета A&M.

Интересно, что в той же местности ученые нашли каменный наконечник копья, который по технологии изготовления был очень похож на артефакты культуры Кловис. Он был сделан примерно 14 тысяч лет назад, гораздо раньше, чем другие артефакты, характерные для этой культуры.