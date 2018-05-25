100 000 лет потепления. Ученые объяснили механизм изменения климата во времена динозавров

По данным американских исследователей, падение астероида, которое привело к гибели динозавров, создало на Земле 100 000 лет глобального потепления.

Последствия падения астероида и изменений климата уничтожили более 70% видов на планете, пишет Science Alert.

На полуострове Юкатан и в Мексиканском заливе уже давно были обнаружены остатки кратера шириной 200 км. Ученые давно предположили, что падение астероида сопровождалось разрушительной глобальной зимой. После этого, когда углекислого газа в атмосфере стало больше, планета превратилась в теплицу.

Новое исследование останков животных показало, что температура повысилась как минимум на 5 градусов по Цельсию и это нагревание сохранялось на 100 000 лет. Исследование предполагает, что даже относительно короткий выброс СО2 может иметь затяжной эффект. Это актуально сегодня, учитывая массовые выбросы парниковых газов многих стран, которые создают всплеск атмосферного углекислого газа и связанное с ним глобальное потепление.

"Это крокодилы на полюсах и большие территории необитаемых тропиков на суше. Каскадное следствие нашего вывода состоит в том, что выброс углекислого газа завершился бы, возможно, через десять лет, а потепление продолжалось 100 000 лет", - пояснил ведущий автор исследования Кен МакЛауд, палеонтолог Университета Миссури.

Исследование основано на останках рыбы из местности Эль-Кеф в Тунисе. Части рыбы размером с песок содержат изотопы атомов кислорода, которые имеют различное количество нейтронов. На относительное содержание этих изотопов влияет температура воды. Когда фрагменты показывают сдвиг в изотопном отношении, это сигнализирует об изменении температуры и в данном случае есть четкое указанием на долгосрочное глобальное потепление.

"Даже если мы вернемся к уровням выбросов CO2, которые были в 1850 году, мы на 100 000 лет заперты на Земле, которая реагирует на тот CO2, который был уже выброшен в атмосферу", - добавил МакЛауд.

Похоже, что динозавры и большая часть жизни на Земле вымерли в результате своего рода тройного удара. Сначала произошло само воздействие астероида, с ударными волнами и цунами. В последующие минуты и часы нагрев от обломков, возвращающихся в атмосферу, был настолько интенсивным, что "небо превратилось в печь". Лесные пожары вспыхнули во всем мире. Затем наступили годы холода и темноты, когда сульфаты, пыль и сажа в верхней атмосфере перекрыли свет от солнца.

"Первые шесть месяцев это было почти полное затемнение Если бы не тепло, которое сохранилось в огромных океанах Земли, можно было бы сказать: "Наша планета замерзла", - пояснила планетарный ученый NASA Адриана Окампо.