14 октября 2018, воскресенье

Не Маском единым. Зачем Джефф Безос и Ричард Брэнсон включились в космическую гонку

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Илон Маск, Джефф Безос и Ричард Брэнсон в космической гонке
Фото - Mario Chaparro / lavanguardia.com

Илон Маск, Джефф Безос и Ричард Брэнсон в космической гонке

Ричард Брэнсон заявил, что его ракетостроительная компания Virgin Galactic начнет испытательные полеты в космос, а Blue Origin Джеффа Безоса, в свою очередь, подписала контракт с армией США. НВ разбиралось, какие цели преследуют миллиардеры-конкуренты в космосе.

Пока в сети обсуждают твиттерские проделки Илона Маска и ломают голову над тем, зачем он умышленно портит имидж Tesla, другое его детище - SpaceX - идет вперед семимильными шагами и обещает нам первую человеческую базу на Марсе меньше, чем через 10 лет. 

Конечно, сроки в этом деле - вещь очень неблагодарная, тем более SpaceX несколько раз “горели” на своих обещаниях. Но частное ракетостроительное предприятие Илона Маска доказало, что полеты в космос могут быть гораздо дешевле и практичнее, чем когда-либо до этого.

Вслед за Маском, свои космические мечты продвигают и другие известные бизнесмены. Недавно, английский миллиардер Ричард Брэнсон заявил, что его компания Virgin Galactic в ближайшие несколько недель совершит испытательный полет в космос, а через пару месяцев они должны быть готовы к пилотируемому рейсу.

Не отстает и самый богатый человек планеты, основатель интернет-магазина Amazon Джефф Безос. Как ранее писало НВ, его “космическая потеха” Blue Origin получит $500 млн от военно-воздушных сил США на разработку новой орбитальной ракеты New Glenn.

"Спасибо @usairforce за вашу уверенность в команде Blue Origin и нашей ракете New Glenn. Мы гордимся тем, что обслуживаем космическое сообщество национальной безопасности и стремимся обеспечить безопасный и надежный доступ к космосу для всей нации", - написали представители Blue Origin в своем блоге.

В связи с этим, НВ решило прояснить, какие цели преследуют предприниматели-миллиардеры в космосе и что им уже удалось сделать.

Blue Origin

Как известно, король ритейла Безос каждый год продает акции Amazon на $1 млрд, чтобы профинансировать Blue Origin. В недавнем интервью Business Insider он заявил, что Blue Origin - это самая важная работа из тех, что он делает.

Несмотря на то, что денег у Джеффа Безоса в разы больше, чем у Илона Маска (собственный капитал Безоса оценивают более чем в $140 млрд, а Маска - почти в $20 млрд), Blue Origin все равно находится в тени хайпового SpaceX.

Перспективный, тогда еще 36-летний бизнесмен Джеффри Безос решил разрабатывать космическую технику под собственной маркой прямо на территории своего ранчо в Техасе. Безос с самого начала не бредил марсианскими миссиями и четко знал, что его задача - заработать денег на космических туристах.

Но, набивая свои шишки на неудачных запусках и видя успех молодой SpaceX, Blue Origin также решила заняться чем-то более серьезным - компания взяла цель на Луну. После трехместного корабля New Shepard, инженеры начали разрабатывать более мощную ракету New Glenn, которая должна прилуниться в 2020-м.

Несколько месяцев назад, Безос и вовсе заговорил о колонизации Луны. Оказывается, главный богач Земли планирует постепенно переносить тяжелое производство на Луну, оставляя нашу планету для проживания и легкой промышленности.

Безос уверяет, что с учетом сотрудничества и поддержки его компании, лунный модуль Blue Origin может перевезти первые пять тонн груза на Луну к середине 2020-х.

Virgin Galactic

Любящий купаться в лучах славы Бренсон сначала вцепился в музыкальных бизнес на его пике - в конце 80-х. Со временем создал свою авиакомпанию Virgin Atlantic Airways и начал инвестировать во все подряд, от мобильных коммуникаций - до футбольных клубов. За несколько десятков британец нарастила настоящую корпорацию и, в 2004-м, не мог остаться в стороне, когда Безос и Маск проложили тропинку частого бизнеса в космос. 

Подобно Blue Origin, Virgin Galactic планировала доставлять людей на орбиту за деньги. Сперва они пролицензировали проект SpaceShipOne, но вскоре, на основе этого аппарата, начали разрабатывать собственный космолет. 

В сравнении с другими частными космическими компаниями, предприятие Брэнсона не может похвастаться весомыми достижениями либо успешными продуктами.

С планами начать коммерческие полеты еще в 2009-м, единственное, на что делает ставку Virgin Galactic cейчас - суборбитальный самолет VSS Unity.

Сообщалось, что коммерческие полеты на нем начнутся в середине 2018-го и многие желающие даже оставили депозиты в размере $250 тыс. за билет. Но, как видим, сроки пришлось немного перенести.  

Летом, компания смогла разогнать свой аппарат до скорости, в 2,47 раза превышающую скорость звука. А теперь проводит последние испытания, чтобы поднять Unity на высоту 80,5 км, где пассажиры смогут испытать невесомость и увидеть кривизну Земли.

SpaceX

Очевидно, что заезженное вдоль и в поперек предприятие Илона Маск является одним из самых успешных среди частников-ракетостроителей.

По биографии Маска написали уже не один бизнес-путеводитель, - какая еще история может быть более показательной? Молодой программист родом из Южной Африки разрабатывает революционную платежную систему PayPal, от продажи которой ему достается $180 млн.

Позже, Илона захватывает экология и спасение человечества. С целью уменьшить затраты на космические полеты и сохранить человеческий вид как на Земле, так и за ее пределами, в 2002-м Маск создает частную компанию SpaceX.

Уже в 2008-м (через четыре года, после основания) они вывели груз на околоземную орбиту на своей первой ракете Falcon 1 и заключили первый контракт с NASA. А зимой 2018-го весь мир наблюдал, как гигант Falcon Heavy вершит революцию в освоении космоса.

На очереди - другие планеты и сверхзвуковые перевозки по Земле. Маск анонсировал имя первого космического туриста, который облетит вокруг Луны и даже показал рендеры человеческой базы на марсе, которая должна появится в ближайшие 10 лет.

Сверхтяжелая ракета BFR, на которой SpaceX планирует осуществлять все задуманное до сих пор строится, но корабль обещает что-то действительно грандиозное: помимо космоса, его должны использовать для рекордно быстрых пассажироперевозок на Земле - любое расстояние на нашей планете BFR сможет преодолеть менее чем за один час.

На фоне этих планов, свежая авария Союза в Казахстане выглядела прискорбно.

Будет обидно, если Маск, Безос или Брэнсон смогут отправить людей на орбиту быстрее, чем Роскосмос заменит своих космонавтов на Международной космической станции.

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