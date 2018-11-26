26 ноября 2018, понедельник

NASA успешно приземлило аппарат InSight на Марс для изучения внутреннего пространства планеты

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
NАSA удалось успешно запустить миссию InSight
Фото: NASA

NАSA удалось успешно запустить миссию InSight

Американское космическое агентство NASA приземлило нового робота на Марсе после резкого семиминутного погружения на поверхность Красной планеты.

Об этом сообщает BBC.

Аппарат, запущенный с воздушной базы Ванденберг в Калифорнии 5 мая, вошел в разреженную марсианскую атмосферу, повернувшись к планете термозащитным экраном, а затем замедлился, выпустив парашюты.

Целью InSight была равнина к югу от вулканического нагорья Элизий. Еще чуть южнее в том же регионе находится кратер Гейла, который сейчас исследует марсоход Кьюриосити - до него примерно 600 км.

InSight пришлось пережить "семь минут ужаса", во время которых  ему необходимо сбросить скорость со сверхзвуковой (в атмосферу планеты аппарат войдет в шесть раз быстрее пули) до вполне прогулочной, чтобы аккуратно совершить мягкую посадку.

Смотрите также

Мягкую посадку обеспечивали включившиеся непосредственно перед приземлением 12 реверсивных двигателей.

Напомним, что 5 мая 2018-го космическое агентство NАSA успешно запустило миссию InSight на Марс. Сегодня, после 6 месяцев полета, роботизированный зонд должен пройти самый опасный этап миссии - посадку на Красную планету.

«Опинион дилер» с Юлией МакГаффи

Каждую пятницу главред NV.ua о том, что, по её мнению, нельзя пропустить: самые интересные и важные материалы на сайте за неделю.

Подписаться на рассылку
Ukraine-2020
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Техно ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове