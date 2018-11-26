NASA успешно приземлило аппарат InSight на Марс для изучения внутреннего пространства планеты

Американское космическое агентство NASA приземлило нового робота на Марсе после резкого семиминутного погружения на поверхность Красной планеты.

Об этом сообщает BBC.

Аппарат, запущенный с воздушной базы Ванденберг в Калифорнии 5 мая, вошел в разреженную марсианскую атмосферу, повернувшись к планете термозащитным экраном, а затем замедлился, выпустив парашюты.

Целью InSight была равнина к югу от вулканического нагорья Элизий. Еще чуть южнее в том же регионе находится кратер Гейла, который сейчас исследует марсоход Кьюриосити - до него примерно 600 км.

InSight пришлось пережить "семь минут ужаса", во время которых ему необходимо сбросить скорость со сверхзвуковой (в атмосферу планеты аппарат войдет в шесть раз быстрее пули) до вполне прогулочной, чтобы аккуратно совершить мягкую посадку.

Смотрите также

Мягкую посадку обеспечивали включившиеся непосредственно перед приземлением 12 реверсивных двигателей.

Напомним, что 5 мая 2018-го космическое агентство NАSA успешно запустило миссию InSight на Марс. Сегодня, после 6 месяцев полета, роботизированный зонд должен пройти самый опасный этап миссии - посадку на Красную планету.