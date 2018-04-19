Украинцы запустили Facebook-бота для регистрации торговых марок в ЕС

Над выходом в ЕС команда работала около 5 месяцев

Украинский стартап Patentbot запустил Facebook-бота для регистрации торговых марок в 28 странах Европейского союза. Проверить доступность торговой марки и подать заявку на ее регистрацию с сегодняшнего дня можно онлайн в режиме 24/7.

Регистрация обойдется в 249 евро без учета госпошлины. «Это в четыре раза дешевле аналогичной услуги, предлагаемой живым специалистом в ЕС сейчас», - говорят в компании.

На данный момент Patentbot охватил рынки 30 стран мира (кроме ЕС – Украина и США) и «заговорил» на трех языках – украинском, русском и английском. 26 апреля команда планирует добавить поддержку других европейских языков.

«Над выходом в ЕС наша команда работала около 5 месяцев. Это включает в себя и техническую разработку, и часть планирования, партнерства, маркетинга. Каждый новый рынок для нас – это новый вызов. Ведь в каждой стране, как минимум, разные потребности целевой аудитории и портрет потенциального клиента. Ты не сможешь предложить свой продукт, пока не узнаешь его культуру. И мы очень горды тем, что главная миссия legal tech – сделать правосудие более доступным для каждого – осуществилась еще в 28-ми странах», - говорит управляющий директор PatentBot Валентин Пивоваров.

Следующим рынком для экспансии будет китайский, проект уже находится в состоянии разработки.

В нашей стране PatentBot появился 28 июля 2017 года, экспансия в США началась в декабре 2017. По данным компании, на данный момент она занимает 7% отечественного рынка. Суммарно за 9 месяцев работы в двух странах бот подал 500 заявок на регистрацию и проверил более 21 000 торговых марок.

В январе этого года американская платформа ProductHunt назвала PatentBot «ботом года».