Украинцы создали мобильное приложение, которое помогает сортировать мусор

Сотрудники компании MacPaw создали бесплатное приложение "Сортуй", которое призвано облегчить украинцам процесс сортировки мусора.

В нем собраны рекомендации по утилизации отходов, а также адреса доступных станций приема вторсырья, пишет AIN.ua.

По данным Государственной службы статистики Украины, в 2017 году в Украине было произведено 366 400 000 тонн отходов – на 24% больше, чем годом ранее. При этом динамика утилизации отходов опустилась ниже отметки в 25%. С помощью "Сортуй" энтузиасты надеются улучшить эти показатели.

"Это формирует правильные, здоровые привычки. В свое время было удивлением узнать, что салфетки нельзя выбрасывать в контейнер с бумагой на переработку, а якобы бумажная одноразовая посуда совсем не бумажная", – отметила PR-специалист MacPaw Юлия Петрик.

В MacPaw каждую вторую пятницу проводятся MacPaw Labs Days, во время которых сотрудники могут поработать над собственными проектами, заняться самообучением. Во время этих Labs Days, Чернявская и другие сотрудники организовали команду, которая стала заниматься вопросами, связанными с экологией.

Сначала создали приложение для iPad для корпоративного использования. "Увидев, насколько улучшился процесс сортировки мусора в офисе, ребята решили написать приложение, которым мог бы пользоваться каждый украинец. Так и появилось "Сортуй", – рассказали в MacPaw.

На разработку ушло 7 месяцев. За это время в проекте "Сортуй" приняли участие более 10 сотрудников MacPaw, среди них – программисты, тестировщики, дизайнеры, копирайтеры, специалисты в области маркетинга и PR.

Приложение "Сортуй" может определять тип сырья, рассказывает об особенностях и условиях сортировки отдельных видов мусора, а также показывает ближайшие станции сортировки отходов.

Скачать бесплатное приложение можно из App Store и Google Play, но актуально оно в первую очередь для жителей Киева. В перспективе в "Сортуй" обещают добавить данные о других городах Украины.