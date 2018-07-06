Украинский студент получил 500 000 грн за создание устройства для стабилизации электрического напряжения

Студент третьего курса Одесского национального политехнического университета Михаил Химченко получил 500 000 грн в рамках стипендиальной программы CIG R&D LAB 2017-2018.

Средства он потратит на массовое производство инверторного стабилизатора напряжения, сообщает AIN.UA.

Разработка решает проблему перепадов электрического напряжения и нестабильного электропитания и создана, в первую очередь, для защиты газовых котлов. Химченко работал над ним совместно с отцом Юрием и преподавателем университета Игорем Блиновым.

"Авторы проекта продемонстрировали экспертной комиссии и зрителям готовое устройство, которое решает проблему защиты газовых котлов на электрическом управлении от перепадов электрического напряжения и нестабильного электропитания. Устройство стало результатом работы стипендиата в течение 10 месяцев участия в программе", - рассказали организторы конкурса.

По подсчетам авторов проекта, количество газовых котлов с электрическим управлением в украинских домах составляет около 7,5 млн. Они отмечают, что проблема защиты этого чувствительного к перепадам напряжения оборудования стоит довольно остро. Создатели устройства будут предлагать продукт на украинском рынке по доступной цене — около 4000 грн. Они подчеркивают, что по своим техническим характеристикам и качеству оно не уступает дорогостоящим европейским аналогам.

CIG R&D LAB — образовательная стипендиальная программа, направленная на помощь участникам в создании инновационных разработок. В 2017-18 учебном году прошел пилотный проект программы, а на следующий уже запланирована новая.

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