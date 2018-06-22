Украинский стартап запустил в продажу умные часы, измеряющие уровень стресса

Стартап Force начал продажу смарт-часов EMwatch, которые умеют определять уровень стресса и давать рекомендации по его снижению.

Также EMwatch отслеживает кровяное давление, пульс, количество пройденых шагов, фазы сна, как и другие умные часы, пишет Tehnot.

Но фирменные алгоритмы вычисляют уровень стресса, а персональный помощник даст пользователям рекомендации, как его снизить. Это могут быть общие советы, или часы порекомендуют успокоиться, поскольку у пользователя повысилось давление или EMwatch получили другие сигналы, свидетельствующие о повышении стресса. Их можно увидеть на экране устройства или в приложении для смартфона.

Анализ стресса осуществляется на основе паттернов поведения и собственных исследований от авторов разработки. Всего в базу советов входит несколько сотен рекомендаций на основе показателей, которые зафиксированы у пользователя.

В 2017 году Force запустил в производство браслеты EmTracker и попал в платиновый акселератор в Стэнфорде под названием Alchemist. Компания также начала сотрудничать с крупными компаниями в США.

Force говорит, что часы с аккумулятором на 100 мАч могут проработать без подзарядки 2,5 недели. Заказать влагозащищенные EMwatch по цене 2299 грн можно на официальной странице гаджета.

19 июня соучредитель проекта Лиза Воронкова проинформировала, что первая партия часов уже отправилась к своим владельцам.