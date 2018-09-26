Украинский стартап за сутки собрал средства на необычный органайзер

Одесская команда запустила на Kickstarter сбор средств на оригинальные настольные органайзеры Hero Organizer.

За два дня проект собрал $9000 - вдвое больше необходимой суммы. А первые средства оказались собраны всего за час, пишет AIN.ua.

Hero Organizer - цветные вазы, которые выполнены в форме легендарных личностей: Давида, Будды, Альберта Эйнштейна и Стива Джобса. Они сделаны вручную из эко-гипса и нетоксичных красок.

Hero Organizer можно использовать как настольный органайзер для канцелярии, вазу для цветов, футляр для аксессуаров для макияжа, подставку для свеч, пенал для ювелирных изделий или просто как украшение к интерьеру.

Hero Organizer продаются в десяти цветах. Команда также продает набор для самостоятельного окрашивания, куда входит белая статуя, краски в шести цветах, две кисточки, перчатки и инструкция.

На Kickstarter можно заказать комплект из одной, двух, трех, пяти и десяти "голов". Сейчас они стоят от $46 до $399. В будущем цены поднимутся в два раза. Старт поставок запланирован на декабрь этого года.

Ранее НВ сообщало, что харьковчанин Роман Ландик сумел собрать на Kickstarter $185 638 на запуск производства наушников для аудиофилов под названием Verum. Создатель гаджета уверяет, что применил в Verum технологии, которые ранее не были представлены на массовом рынке.