Украинский стартап за сутки собрал средства на необычный органайзер

Одесская команда запустила на Kickstarter сбор средств на оригинальные настольные органайзеры Hero Organizer.
За два дня проект собрал $9000 - вдвое больше необходимой суммы. А первые средства оказались собраны всего за час, пишет AIN.ua.
Hero Organizer - цветные вазы, которые выполнены в форме легендарных личностей: Давида, Будды, Альберта Эйнштейна и Стива Джобса. Они сделаны вручную из эко-гипса и нетоксичных красок.
Hero Organizer можно использовать как настольный органайзер для канцелярии, вазу для цветов, футляр для аксессуаров для макияжа, подставку для свеч, пенал для ювелирных изделий или просто как украшение к интерьеру.
Hero Organizer продаются в десяти цветах. Команда также продает набор для самостоятельного окрашивания, куда входит белая статуя, краски в шести цветах, две кисточки, перчатки и инструкция.
На Kickstarter можно заказать комплект из одной, двух, трех, пяти и десяти "голов". Сейчас они стоят от $46 до $399. В будущем цены поднимутся в два раза. Старт поставок запланирован на декабрь этого года.
Ранее НВ сообщало, что харьковчанин Роман Ландик сумел собрать на Kickstarter $185 638 на запуск производства наушников для аудиофилов под названием Verum. Создатель гаджета уверяет, что применил в Verum технологии, которые ранее не были представлены на массовом рынке.
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