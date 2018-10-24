Украинский стартап за несколько часов собрал $20 000 на Kickstarter

Стартап Ugears запустил на Kickstarter кампанию для сбора средств на новую коллекцию устройств из дерева Ugears Games.

За четыре часа проект собрал необходимые $20000, а по данным на 24 октября собраны почти $50000 сообщает AIN.ua.

Деньги собирают на производство деревянных устройств для настольных игр. В коллекцию входят холдер и бокс для игральных карт (первый рассчитан на 500 штук, второй — на 120), модульная башня для кидания кубиков (dice tower), а также деревянная книжка-чехол для правил игры.

В Ugears уверяют, что устройства подойдут для почти каждой настольной игры: "С их помощью вы сможете хранить и перемещать игровые предметы, а также сэкономить место на столе". Цены варьируются от $23 за отдельное устройство до $116 за набор из всех пяти изделий.

Это уже четвертая Kickstarter-кампания бренда. Прошлые проекты компании также пользовались популярностью на платформе и собирали в несколько раз больше изначально заявленной суммы.

Ранее НВ сообщало, что конструкторы Ugears будут продаваться в 700 фирменных магазинах Disney уже в ноябре 2018 года. Disney сам обратился к украинской компании с предложением о сотрудничестве. Переговоры длились восемь месяцев, а Ugears пришлось пройти жесткий аудит.

"Проверяли все — финансовую отчетность компании, рабочие места, проводили интервью с сотрудниками без присутствия линейных руководителей. Необходимо было соответствовать что-то около 400 требованиям для прохождения аудита. И мы его прошли без единого замечания. Аудиторы сами, мягко говоря, удивились", — отметил сооснователь компании Ugears Геннадий Шестак.