Украинский стартап собрал $100000 на деревянную карту мира

Украинский проект модульной настенной карты мира от компании Enjoy The Wood успешно завершил сбор средств на Kickstarter.

Вместо поставленной цели в $15 000, удалось собрать на деревянную карту более $100 000 от 655 бекеров, пишет AIN.ua.

Карта поставляется в двух типах (со штатами США, Канады, Австралии и столицами или без этих пометок), шести цветах и трех размерах. Толщина каждой плитки — 6 мм. Также прилагаются иконки кораблей, самолетов, компас. Согласно описанию на странице Enjoy The Wood, на установку подобной конструкции уходит не более 40-60 минут.

Можно докупить наборы специальных кнопок в форме самолетиков — они устанавливаются в специальные отверстия и позволяют отмечать уже посещенные страны или прикалывать фотографии. Стандартные цены на карту составят от $109 до $299 в зависимости от размера и комплектации. Специальные тарифы действовали для тех, кто одним из первых заказал продукт или купил несколько наборов.

Enjoy The Wood была основана в 2014 году, спустя несколько месяцев после возникновения идеи о выпуске деревянных аксессуаров. Создателямими выступила семейная пара — Игорь и Марина Фостенко, а также их родители. В начале марта 2018 года бренд получил патент на карту, а 27 марта начал продвижение на Kickstarter. За первые сутки удалось собрать 68% от необходимой минимальной суммы в $15 000.

Как заявлено на странице Enjoy The Wood, доставка деревянных карт покупателям начнется с августа этого года.

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