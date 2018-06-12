Украинский стартап собирает средства на умный гаджет для охлаждения напитков

Украинцы начали кампанию по сбору средств на устройство CHILL&CHEERS, которое способно за несколько минут охладить любой напиток до заданной температуры.

Девайс, размером с домашнюю кофе-машину, способен за несколько минут охладить любую жидкость с точностью до одного градуса, пишет AIN.ua.

Изначально прибор задумывался как исключительно охладитель вина. Но позже команда Chill&Cheers расширила сферу применения практически на любой напиток, будь то вино, пиво, водка, кола, вода, виски или джин.

Все, что требуется, — это залить в прибор ваш любимый напиток, установить необходимую температуру с помощью кнопок на приборе или же с помощью приложения для смартфона и нажать "старт".

Приложение для Chill&Cheers позволяет не только задать желаемую температуру, но также содержит обширную базу температур, рекомендованных для подачи того или иного напитка. Приложение также позволяет сохранять ваши температурные предпочтения и создавать базу избранных и наиболее часто используемых температур.

"При разработке Chill&Cheers мы ориентировались на простоту и удобство использования. В результате вам более не требуется мокрого и скользкого льда или холодной воды при охлаждении напитка, не будет мокрых бутылок и капель воды на вашей одежде или мебели. Пользоваться Chill&Cheers не сложнее, чем обычным электрическим чайником", — говорит соучредитель стартапа Павел Гайдук.

Интересно, что Chill&Cheers не использует лед, воду или фреоновые хладагенты для охлаждения — для его работы требуется только электричество.

"У нас уже есть полностью рабочий прототип, нуждающийся в небольших доработках перед тем, как стать серийным. Серийное производство предполагает определенный минимальный объем заказов, поэтому мы решили использовать краудфандинг в качестве инструмента для первичного сбора средств и заказов. Для доработки продукта и старта минимального производства мы планируем привлечь $40 000", — говорит основатель проекта Евгений Лопатин.