Украинский стартап разработал инновационные колеса для офисных стульев

Стартап Stealtho запустил краудфандинговую кампанию своего первого продукта: необычных колес для офисных стульев под названием Caster Wheels.

Как уверяют создатели новинки, колеса не царапают ламинат, плитку или другие покрытия, пишет Ain.ua.

Caster Wheels сделаны из авиационной стали и полиуретана, а компания предлагает пожизненную гарантию. Еще одной их особенность является подсветка, достигнутая за счет добавления люминофора в эластичные элементы. Также заявлено, что Caster Wheels могут без труда переезжать через расположенные на полу кабели, не угрожая их сохранности.

Минимальная стоимость за покупку набора из пяти колес, предоставляющихся со стандартным креплением (11 мм на 22 мм), составляет $35. За дополнительные $3 можно приобрести еще два колеса с системой блокировки. Самый дорогой из доступных на Kickstarter лотов обойдется в $745 — это 25 наборов Stealtho Set (за колеса с блокировкой нужно доплатить еще $75). За первый день после анонса кампанию поддержали более 150 бекеров, а проект собрал более $7000 из $15 000. Сбор средств продолжится до 1 июня.

Продукт призван решить сразу несколько проблем: избавить людей от неудобства передвижений в современных креслах, сократить износ пола и увеличить срок эксплуатации мебели.

В создании Stealtho также поучаствовала команда стартапа Concepter. Как рассказал на своей Facebook-странице сооснователь Concepter Влад Тисленко, создатель Stealtho Виталий Саврига уже давно продает товары на Amazon. По словам Тисленко, Stealtho, в данный момент, "пожалуй, самый профинансированный проект самими украинцами".