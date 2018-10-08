08 октября 2018, понедельник

Украинский стартап представил рюкзак, на котором можно играть в тетрис

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Анимированный рюкзак от украинского стартапа
Фото: kickstarter.com

Анимированный рюкзак от украинского стартапа

Рюкзак с поддержкой анимации от украинской команды Pix собрал на Kickstarter в четыре раза больше первоначально заявленной суммы — $150 000.

На переднюю сторону необычного гаджета можно выводить картинки и анимацию в стиле пиксельной графики, пишет AIN.ua

Также вместе с Pix в комплекте идет контроллер, который крепится на руль велосипеда. Он позволяет выводить на переднюю сторону рюкзака поворотники и стопы — создатели уверены, что это повысит безопасность велосипедистов на дороге.

"Покажите вещи, которыми вы увлечены, своим рюкзаком: показывайте любимых персонажей, логотипы спортивных команд, музыкальные группы или просто повеселитесь, показывая прикольные картинки или захватывающее пиксельное искусство. Вы также можете играть в "старые добрые" 8-битные игры, такие как Tetris, Snake, Arkanoid и многое другое", - расказывают cоздатели рюкзака Pix.

Кроме персонализации, Pix — это качественный городской рюкзак, отмечает команда. Он выполнен из нейлоновой ткани, весит 900 граммов, а его объем составляет 27 литров. Внутри есть отделения для бумаг, шнуров, блокнота, а также отдельный отсек для ноутбука, планшета и ценных вещей.

Стоимость Pix на Kickstarter составляла $199, после кампании создатели планируют продавать его за $260. Поставки запланированы на январь 2019 года.

Ранее НВ сообщало, что харьковчанин Роман Ландик сумел собрать на Kickstarter $185 638 на запуск производства наушников для аудиофилов под названием Verum. Создатель гаджета уверяет, что применил в Verum технологии, которые ранее не были представлены на массовом рынке

Хотите знать не только новости, но и что за ними стоит?

Читайте журнал Новое Время онлайн.
Подпишитесь прямо сейчас

Читайте 3 месяца за 59 грн
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Made in Ukraine ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове