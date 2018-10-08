Украинский стартап представил рюкзак, на котором можно играть в тетрис

Рюкзак с поддержкой анимации от украинской команды Pix собрал на Kickstarter в четыре раза больше первоначально заявленной суммы — $150 000.

На переднюю сторону необычного гаджета можно выводить картинки и анимацию в стиле пиксельной графики, пишет AIN.ua.

Также вместе с Pix в комплекте идет контроллер, который крепится на руль велосипеда. Он позволяет выводить на переднюю сторону рюкзака поворотники и стопы — создатели уверены, что это повысит безопасность велосипедистов на дороге.

"Покажите вещи, которыми вы увлечены, своим рюкзаком: показывайте любимых персонажей, логотипы спортивных команд, музыкальные группы или просто повеселитесь, показывая прикольные картинки или захватывающее пиксельное искусство. Вы также можете играть в "старые добрые" 8-битные игры, такие как Tetris, Snake, Arkanoid и многое другое", - расказывают cоздатели рюкзака Pix.

Кроме персонализации, Pix — это качественный городской рюкзак, отмечает команда. Он выполнен из нейлоновой ткани, весит 900 граммов, а его объем составляет 27 литров. Внутри есть отделения для бумаг, шнуров, блокнота, а также отдельный отсек для ноутбука, планшета и ценных вещей.

Стоимость Pix на Kickstarter составляла $199, после кампании создатели планируют продавать его за $260. Поставки запланированы на январь 2019 года.

Ранее НВ сообщало, что харьковчанин Роман Ландик сумел собрать на Kickstarter $185 638 на запуск производства наушников для аудиофилов под названием Verum. Создатель гаджета уверяет, что применил в Verum технологии, которые ранее не были представлены на массовом рынке.