Украинский стартап представил самый точный потребительский 3D сканер в мире

Украинская компания D3Ds Lab разработала настольный 3D сканер, который позиционируется, как самое точное в мире устройство такого класса.

Сканер D3Ds позволяет сканировать с чрезвычайной точностью - 0,05 мм в глубину, 0,01 мм по вертикали и 0,05 мм по горизонтали. Это возможно благодаря подвижной конструкции сканера, пишет Громадське.

Обычно, сканеры используют оптическую систему, охватывающую весь объект сразу. Такие сканеры не способны совместить высокую точность с большим размером сканированных объектов. D3Ds лишен этого недостатка. Он сканирует модель частями, благодаря этому, высокая точность доступна для объектов размерами 370 × 300 × 350 мм.

Специальный алгоритм D3D-s отслеживает неотсканированные участки, а благодаря 5 ступеням свободы, сканер может получить доступ к любой части модели.

В устройстве применяются 5-мегапиксельная камера и высококачественный объектив диаметром 40 мм. Отмечается, что подобные объективы используются в машинном зрении на производствах для контроля продукции.

Разработчики D3Ds одним из приоритетов поставили автоматическое сканирование. От пользователя требуется лишь поставить модель на стол и указать примерные размеры. Благодаря этому сканером могут воспользоваться неопытные пользователи.

Стартап уже собрал на Kickstarter более 10% от необходимой суммы в 25 000 долларов. После завершения компании D3Ds Lab планирует начать серийное производство устройства. На сайте Kickstarter предлагается купить первые модели со скидкой, по окончании сбора средств сканеры можно будет приобрести на официальном сайте по цене $2999.

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