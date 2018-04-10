Украинский стартап Petcube получил премию за лучший дизайн продукта

Последний из продуктов украинского стартапа Petcube — Petcube Bites — отметили престижной премией Red Dot Award за "лучший продуктовый дизайн".

Bites позволяет владельцу удаленно следить за своим питомцем и кормить его, пишет Ain.ua.

Камера, которая записывает Full-HD видео с углами обзора в 138°, "бросается" кусочками сухого корма на расстояние до 1,8 метров. Активировать функцию можно со смартфона вручную или запланировав на повторение через определенные промежутки времени.

Всего заявки на участие в Red Dot Award подали 6300 участников из 59 стран мира, сообщается на сайте премии. Награды же удостоились только 69 конкурсантов, то есть около 1,1% от изначального списка. Церемония награждения пройдет в июле в Германии.

Это не первая награда Petcube в этом году. Ранее компанию отметили в интернет-премии Webby Awards. Помимо этого Petcube Bites стала финалистом Edison Award, ежегодного смотра в области инноваций — ее результаты станут известны 11 апреля.

В начале 2018 года НВ сообщало, что стартап с украинскими корнями Petcube выпустил на рынок устройство Petcube Bites, которое получило золото в категории "Самый странный продукт" 2017 от популярного американского сервиса по поиску стартапов ProductHunt.

Это новая версия хорошо уже известной на рынке смарт-камеры от Petcube. Интересно то, что в той же номинации с Petcube Bites соревновалась The Boring Company Илона Маска, которая в итоге заняла второе место.