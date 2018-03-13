Украинский стартап Ecoisme получил 200 тысяч евро инвестиций от европейской InnoEnergy

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С помощью умных сенсоров Ecoisme можно сэкономить до 15% затрат на электроэнергию
Фото: Ecoisme

С помощью умных сенсоров Ecoisme можно сэкономить до 15% затрат на электроэнергию

Украинская компания, которая занимается развитием энергосберегающих технологий, нашла финансовую поддержку от европейских инвесторов.

Стартап Ecoisme вошел в акселерационную программу InnoEnergy Boostway. Украинская команда получила доступ к сообществу инноваторов и партнеров InnoEnergy. По данным AIN, Ecoisme привлекла 200 тыс. евро инвестиций от InnoEnergy.

InnoEnergy - это европейская компания, которая способствует инновациям, предпринимательству и образованию в области энергетики, объединяя академиков, бизнес и научно-исследовательские институты.

Ecoisme - это система сенсорного мониторинга энергии, которая позволяет домовладельцам экономить до 15% своих счетов за электроэнергию. Она обеспечивает полную картину использования домашнего энергопотребления пользователя и активности бытовой техники. Использование gamification и подсказок Ecoisme поддерживает среди пользователей мотивацию и призывает их экономить деньги и энергию.

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