Украинский патентный бот получил веб-версию

Украинский интернет-сервис PatentBot запустил возможность подачи документов на регистрацию торговой марки через веб-платформу.

Теперь для того, чтобы зарегистрировать торговую марку в режиме 24/7 не обязательно пользоваться Facebook Messenger, отмечают создатели бота.

Сам процесс подачи заявления на регистрацию торговой марки такой же как и через Facebook, но рассчитан на пользователей, у которых социальная сеть заблокирована либо на тех, кто не пользуется Facebook.

"Мы запускаем веб-версию для того, чтобы не было привязки только к мессенджеру Facebook. Это абсолютно отдельная платформа. Уже сейчас это позволит подать документы на регистрацию торговой марки еще большему количеству людей. Ведь мы не стоим на месте и в первую очередь, прислушиваемся к голосу наших клиентов", - говорит Валентин Пивоваров, управляющий директор PatentBot.

"Количество людей которые в силу разных обстоятельств не пользуются платформой Facebook поражает. Поэтому веб-версия - это о лояльности и о расширении возможностей. Функционал для юзера никак не усложняется. Вам по прежнему нужно будет потратить около 7-10 минут для того, чтобы подать документы и совершить оплату", - добавляет Наталья Владимирова, СЕО PatentBot.

Изначально PatentBot был разработан для Facebook Messenger. С его помощью можно зарегистрировать торговую марку в течение 10-15 минут.

Напомним, что в конце прошлого года PatentBot запустил регистрацию торговых марок в США. А в феврале этого года бот впервые провел успешную регистрацию торговой марки в Украине.