Украинская лампа UniColor всего за день собрала средства на Indiegogo

Компания Sproot Tech вывела на краудфандинговую площадку Indiegogo свою LED-лампу UniColor и собрала необходимые $10 тыс. за один день.

По состоянию на 14 марта 77 пользователей Indiegogo обеспечили более $16 тыс. для украинской лампы UniColor. Ее разработчик, Sproot Tech, установил цель в $10 тыс. и за один день получил желаемую сумму.

"Хорошо бы собрать столько, чтобы получить заказов на 1000 штук", - рассказал в комментарии НВ основатель Sproot Tech Алексей Тищенко. Для этого нужно примерно $100 тыс. и кампания продлится еще месяц, отметил он.

Лампа предназначена как для новичков, которые любят делать фотографии для своего Instagram, так и для профессиональных фотографов.

Пыле- и ударопрочный (выдерживает падение с высоты до 5 м) гаджет имеет водонепроницаемый корпус (сможет работать на глубине до 10 м). Им можно управлять с помощью дистанционного пульта (до 20 метров). Батарея UniColor может проработать до восьми часов работы, в Pro-версии – до четырех часов. Зарядить ее можно с помощью USB.

Есть еще несколько различий между этими двумя модификациями. Обычная (размером 550x29x29 мм и весом 0,45 кг) обеспечивает яркость 900 лм и будет стоить $120. "Старшая" (1050x29x29 мм, 0,65 кг) – вдвое ярче (1800 лм; 96 пикселей) и дороже ($150). На Indiegogo, соответственно, стоимость составляет $75 и $90.

Создатели UniColor предложили несколько необычных способов использования своей лампы. Например, она может служить подставкой для микрофона или ручкой в ​​зонтике.

Разработку устройства команда Sproot Tech начала в январе 2017 года. К октябрю прошлого года компания выпустила пять прототипов и занималась поиском производителей всех необходимых для лампы составляющих. Массовое производство компания запланировала начать с апреля 2018 года. А в мае-июне этого года разослать UniColor всем тем, кто поддержал кампанию на Indiegogo.