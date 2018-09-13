Украинская компания Readdle рассказала о 100 млн загрузок своих приложений

11 сентября разработчик сервисов под macOS и iOS, украинская компания Readdle, объявила о том, что ее приложения были скачаны 100 млн раз.

При этом большинство приложений компании являются платными, что позволяет не привлекать внешних инвесторов, говорится в официальном блоге Readdle.

В своем посте представители компании достаточно откровенно рассказывают о своем пути к круглому числу загрузок, не забыв упомянуть, к примеру, 32 неудачных приложения, созданные за последние 10 лет.

"Началось все в 2007 году, через несколько месяцев после выхода iPhone в продажу. Мы запустили наше первое приложение в первый день работы App Store в 2008 году. За эти годы мы построили более 40 продуктов, 32 из которых не удалось. Сейчас у нас собрана команда из 135 человек в 8 городах по всему миру", - говорится в своеобразном отчете компании.

Первым продуктом компании был Readdle - облачный сервис, который позволял читать книги и просматривать документы через браузер Safari на iPhone, еще до появления App Store.

"Наши неудачи показывают, насколько важны сроки. Например, мы создали приложение для создания GIF задолго до того, как GIF стали популярны. Мы потратили 9 месяцев на создание удивительного почтового клиента, а затем Apple анонсировала новое обновление своей ОС со всеми функциями, на которые мы потратили столько времени", - напомнили в компании.

"Создание устойчивого и масштабируемого бизнеса вокруг приложений в App Store непросто. Нам удалось выжить и бороться, в то время как большинство независимых компаний пришлось закрыть. Есть много уроков, которым нас научили жизнь и бизнес. К примеру, понимание того, что клиентам нужно, а не то, что они говорят, что им нужно, является важной чертой реального предпринимателя. Проблема, которую вы пытаетесь решить, должна быть достаточно большой", - подчеркнули в Readdle.

Напомним, в конце 2016 года украинская компания Readdle презентовала бесплатный почтовый клиент для Mac OS. Этот клиент ранее уже был доступен для iOS-устройств, а сейчас его можно скачать для ноутбука и десктопа. По словам директора по маркетингу Readdle Дениса Жаданова, клиент для iOS разрабатывался два года, и еще год ушел на разработку Spark для Mac.