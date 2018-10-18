Украинская компания PatentBot будет использовать блокчейн для регистрации авторских прав

Украинский бот-регистратор торговых марок PatentBot внедряет технологию блокчен. Теперь процедура регистрации авторских прав займет около 10 минут.

Совместно с блокчейн-компаниями Bitfury и Exonum, PatentBot запускает регистрацию авторских прав через блокчейн. Новая система должна повысить уровень защиты интеллектуальной собственности и упростить способы проверки авторства.

Технология блокчейн, в этом случае, призвана избавить людей от многочисленных бюрократических процедур при регистрации авторского права. Представители PatentBot говорят, что переход на децентрализованный цифровой регистр позволит легко проверить, кому принадлежит авторство.

“После отправки файла вы получите его обратно в зашифрованном виде с отметкой о времени шифрования. После этого вы получите ключ, который может открыть этот файл. Другими словами, у вас есть многоразовый цифровой конверт, благодаря которому вы один раз и навсегда получаете возможность зафиксировать свое авторство в устойчивой к взломам системе и, в случае возникновения споров в будущем, ссылаться на такую запись”, - объясняет суть новой технологии СЕО PatentBot Наталия Владимирова.

По словам разработчиков, записи на блокчейн легко доступны и могут использоваться в судах в качестве проверяемых фактов.

Как ранее писало НВ, украинская компания PatentBot получила престижную премию от популярного американского сервиса по поиску стартапов ProductHunt в категории лучший бот 2017 года. PatentBot позволяет зарегистрировать торговую марку и оплатить эту услугу за 15 минут прямо в Facebook Messenger.