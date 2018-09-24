Украинец собрал $185 тысяч на создание необычных наушников

Харьковчанин Роман Ландик сумел собрать на Kickstarter $185 638 на запуск производства наушников для аудиофилов под названием Verum.

Создатель гаджета уверяет, что применил в Verum технологии, которые ранее не были представлены на массовом рынке, пишет Tehnot.

Роман Ландик обладает десятилетним опытом в создании звуковоспроизводящих устройств. Данная модель Verum 1 разрабатывалась 2 года, для ее финальной версии озвучили следующие характеристики:

Вес — 470 г.

Толщина мембраны — 0,008 мм.

Активные драйверы площадью 52 кв. см и диаметром 82 мм.

Чувствительность — 96 дБ.

Главная особенность наушников, которая должна заинтересовать аудиофилов — это пленка в несколько микрон толщиной. Она колеблется в поле постоянных магнитов, это позволяет в несколько раз уменьшить массу движущихся частей в конструкции. В теории это позволит точнее трансформировать сигнал в акустические волны.

Роман считает, что стоимость Hi-Fi-аппаратуры настолько выросла, что такие устройства стали недоступными для людей. А его кампания на Kickstarter — это попытка уменьшить барьеры для любителей музыки по всему миру.

Базовая версия Verum 1 будет стоить $349. По планам поставки наушников начнуться в январе 2019 года.