24 сентября 2018, понедельник

Украинец собрал $185 тысяч на создание необычных наушников

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Украинец разработал наушники нового типа
Фото: kickstarter.com

Украинец разработал наушники нового типа

Харьковчанин Роман Ландик сумел собрать на Kickstarter $185 638 на запуск производства наушников для аудиофилов под названием Verum.

Создатель гаджета уверяет, что применил в Verum технологии, которые ранее не были представлены на массовом рынке, пишет Tehnot

Роман Ландик обладает десятилетним опытом в создании звуковоспроизводящих устройств. Данная модель Verum 1 разрабатывалась 2 года, для ее финальной версии озвучили следующие характеристики:

  • Вес — 470 г.
  • Толщина мембраны — 0,008 мм.
  • Активные драйверы площадью 52 кв. см и диаметром 82 мм.
  • Чувствительность — 96 дБ.

Главная особенность наушников, которая должна заинтересовать аудиофилов — это пленка в несколько микрон толщиной. Она колеблется в поле постоянных магнитов, это позволяет в несколько раз уменьшить массу движущихся частей в конструкции. В теории это позволит точнее трансформировать сигнал в акустические волны.

Роман считает, что стоимость Hi-Fi-аппаратуры настолько выросла, что такие устройства стали недоступными для людей. А его кампания на Kickstarter — это попытка уменьшить барьеры для любителей музыки по всему миру.

Базовая версия Verum 1 будет стоить $349. По планам поставки наушников начнуться в январе 2019 года.

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