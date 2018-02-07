Творец года. Как украинка победила в престижном конкурсе стартапов

Лиза Дзюба получила награду от популярного американского сервиса по поиску новых идей и стартапов ProductHunt. О том, благодаря чему это произошло, она рассказала редакции НВ.

Украинку Лизу Дзюбу платформа ProductHunt наградила Золотым Котиком в номинации Maker of the Year 2017. Golden Kitty Awards считается "стартап-оскаром" в среде IT-предпринимателей всего мира. Среди тройки "призеров" Лиза Дзюба отметилась двумя macOS-разработками. Flawless App – это инструмент для сравнения дизайна и получившегося мобильного приложения. А также Reduce App – бесплатное приложение для дизайнеров, которое автоматически оптимизирует и сжимает файлы с дизайном.

Кроме того, она поделилась с коллегами-инженерами маркетинговыми советами, как достигнуть успеха на американской платформе по поиску стартапов. "Мы создали самую большую коллекцию образовательных материалов для разработчиков о том, как получать первых пользователей и запускаться на Product Hunt", – отметила Дзюба. Коллекцию Marketing for Engineers на GitHub сохранили себе более чем 4,3 тыс. программистов.

Как все начиналось

По словам Лизы Дзюбы, история возникновения "безупречного" – как можно перевести с английского flawless – приложения "запутанная, но интересная". Возле двери ее дома лет пять назад начали появляться орхидеи. Она подумала, что это для нее, но ошиблась. "Цветы приносил моей младшей сестричке ее одноклассник, очень талантливый разработчик и гик", – вспоминает Дзюба. Так она познакомилась с Ахмедом Сулайманом, отец которого много лет назад переехал в Украину из Сирии.

В апреле 2015 года оба молодых предпринимателя приняли участие в эстонском хакатоне Garage48, который проходил в Киеве. Собрав команду, они сделали концепт продукта для улучшения взаимодействия между дизайнерами и разработчиками. "Мы выиграли, получили $5 от первого клиента и решили, что теперь будем строить свою компанию", – поделилась своими мечтами трехлетней давности Лиза Дзюба. Тогда же сразу появился амбициозный план – запустить первую версию продукта через три месяца без каких-либо инвестиций.

Однако реальность сильно отличалась от "розовых ожиданий" ребят. Первая версия продукта была готова только через 13 месяцев. "И когда мы дали продукт нашим первым пользователям, нас ждал неприятный сюрприз. Люди стали указывать нам на очевидные недостатки продукта, которые мы упустили. Жаль только, что это озарение снизошло к нам, когда продукт уже был готов", – рассказала о первой неудаче Дзюба.

Те самые первые $5 инвестиций

После длительной подготовки обновленный Flawless App был запущен в июне 2017 года. Сейчас продукт активно используют мобильные разработчики по всему миру, он приносит стабильный доход.

Как сделать безупречный дизайн

"Сколько мобильных приложений на вашем телефоне", – задала Лиза Дзюба риторический вопрос. И сама же ответила – очень много. Все эти программы создают дизайнеры и разработчики. А задача Flawless App – упростить процесс, сделать продукт быстрее и качественней.

С помощью украинской разработки можно в режиме реального времени "наложить" желаемый дизайн на реальное приложение. Это позволяет наглядно выявить все недочеты и расхождения между тем, как должно быть, и тем, что получилось. Исправить визуальные расхождения в мобильном приложении можно "в считанные секунды".

Команда перфекционистов

Стартап Flawless App насчитывает пять человек. Основатели – Лиза Дзюба и Ахмед Сулайман. Еще есть два разработчика на условиях частичной занятости и интерн.

До прихода в команду Flawless App Сулайман трудился Software Engineer в известном стартапе с украинскими корнями – Petcube. Успел поработать в популярном сервисе по планированию задач Wunderlist, который приобрел Microsoft. Разработкой он увлекся еще в 13 лет.

Лиза Дзюба по образованию инженер, но с раннего детства занимается предпринимательством. В маркетинговом агентстве Pulse она познакомилась с популярным американским предпринимателем Джонатаном Ромлей. По ее словам, именно он привил ей любовь к стартапам.

Разработкой в Flawless App занимаются Николай Коваль и Максим Хартанович. В ноябре 2017 года к команде присоединилась Галя Гаврилюк, которая отвечает за маркетинг и продажи.

Как заработать на стремлении к совершенству

"Мы сделали и запустили продукт без внешних инвестиций. Также у нас получилось достичь продаж и роста без платных каналов", – не без гордости заявила Дзюба.

На данный момент Flawless App продается по лицензионной модели. Человек платит $30 за одну лицензию и может использовать приложение пожизненно. Для команд-разработчиков действуют специальные условия в зависимости от количества специалистов.

Flawless App ориентирован на западный рынок. Сейчас большая часть пользователей — разработчики из продуктовых компаний США и Европы. Общий размер рынка Лиза Дзюба оценила "минимум в 15 млн только iOS разработчиков". Молодые украинские предприниматели поставили перед собой цель достичь не мене 1% от указанной цифры в ближайшее четыре года. Общий возможный рынок вместе с дизайнерами, разработчиками (iOS/Android), тестировщиками и project manager-ами – это 40 млн специалистов.

Время – деньги

Во время своей деятельности молодые украинские стартаперы заметили, что файлы с дизайном зачастую становятся "крайне большими". В итоге это замедляло темп работы. Чтобы исправить эту проблему, они создали небольшой скрипт, который автоматически чистил файлы с дизайном от различных ненужных вещей, тем самым сжимая их размер.

"Когда все в команде узнали о таком скрипте, возник небывалый интерес", – рассказала Лиза Дзюба. К сожалению, работать со скриптом не очень удобно, поэтому был создан Reduce App. Это приложение было готово меньше чем за две недели.

На данный момент Reduce App используют больше 4 тыс. дизайнеров по всему миру. Ответ на вопрос, почему это приложение "зашло", Лиза Дзюба свела к проблеме, которую решает Reduce App. Многие разработчики сталкиваются с тем, что большие файлы с дизайнами замедляют рабочий процесс. "Если рабочий процесс замедляется – чьи-то деньги идут на ветер. А тратить деньги на ветер никто не хочет. Именно поэтому, как мне кажется, приложение получило такой охват", – сделала вывод создательница Flawless App. По ее словам, Reduce App станет частью следующего продукта украинской команды, дополнив существующую экосистему.

Есть куда расти

По итогам 2017-го лучшим Создателем года ProductHunt назвал Питера Левелса, победителя первого конкурса (Золотых Котиков начали вручать с 2015 года). Американская платформа отметила Левелса за ряд заслуг. Прежде всего, это большое обновление Nomad List – крупнейшей базы данных по городам мира для цифровых кочевников. Это категория людей с тягой к перемене мест, которые используют современные технологии для выполнения работы из любой точки мира.

Создатель года запустил еще и Nomad Gear – набор необходимых вещей для цифровых кочевников. А также Hoodmaps – краудсорсинговую карту городов с разбивкой на такие категории как хипстеры, богачи, нормальные и т.д.