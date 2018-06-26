Страховка в смартфоне. В Украине создали приложение для покупки ОСАГО онлайн

Команда национального сервиса Штрафы UA выпустила обновление приложения для IOS и Android, которое позволяет приобрести электронный полис ОСАГО.

Новое приложение позволяет удобно хранить е-полис ОСАГО в смартфоне и решает вопрос с утерей бумажной или электронной версии, уверяют разработчики.

Новая версия позволяет приобрести и хранить ОСАГО в мобильном телефоне. Приложение также упорядочивает и хранит квитанции об оплате как штрафов, так и ОСАГО, позволяет отправить их в формате PDF на свой e-mail, в случае необходимости.

"Полис всегда должен быть с собой. По данным Национальной Полиции Украины, только за 2017 год было выписано около 200 000 штрафов, связанных с автоцивилкой. Анализ статистики оплаченных штрафов позволил нам выявить: часто такие штрафы возникают из-за того, что у документа истек срок действия, либо его забыли дома", - говорит Денис Дмитров, основатель сервиса Штрафы UA.

В приложении появилась функция подбора электронного ОСАГО по госномеру авто и его удобной покупки и хранения. Сервис также доступен он-лайн. Система своевременно напомнит об окончании срока действия страхового полиса и предложит обновить договор.

"Только в течение 1 квартала 2018 в результате ДТП по ОСАГО пострадавшие получили 529 млн грн, что невозможно реализовать без полиса на руках во время ДТП. Потому мы решили дополнить наш сервис возможностью покупки и удобного хранения ОСАГО. Реализовать ее как он-лайн, так и через смартфон", - добавляет Денис Дмитров.

По данным Моторно-транспортного страхового Бюро Украины за период февраль-июнь приобретено более 15 тысяч электронных полисов. Как отмечают в МТСБУ к февралю 2019 года планируется полностью перейти на электронный формат страхования. Сейчас Штрафы UA пользуется более 30 тысяч человек, 25 тысяч из которых оплачивают через него штрафы.