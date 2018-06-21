Лучше дрона. Украинский стартап Space Cossacs разрабатывает гибридную воздушную платформу

Украинский стартап Space Cossacs будет представлять Украину на международном конкурсе Европейского космического агенства ActInSpace с гибридной воздушной платформой, которая может заменить дроны во многих сферах. НВ выяснило, в чем суть разработки и чем она важна для космической отрасли.

Космические стартапы – достаточно редкое явление даже в Украине, где есть инженеры и база знаний в этой области. Еще реже появляются проекты подобного плана, которые занимаются разработками без финансирования, так как космическая отрасль – наукоемкая и финансово затратная.

Украинский космический стартап Space Cossacs занимается проектом воздушного старта с 2017 года и делает это фактически за свои деньги. Попутно команда нашла для своих разработок новые ниши на земле.

Недавно Space Cossacs победил в украинском отборе теперь уже международного конкурса ActInSpace, который проводится Европейским Космическим Агентством (ESA) с воздушной платформой Unmanned hybrid Air Platform и будет представлять нашу страну в финале во Франции 27 июня.

НВ поговорило с Дмитрием Хмарой, основателем проекта, о разработке украинской команды и проекте, который будет представлен на международном конкурсе.

Космическая Одиссея

Первоначальной идеей Space Cossacs стало создание платформы и ракеты, которые позволят осуществлять запуск спутников в космос в 10 раз дешевле существующих тарифов – по $999. Оптимальными для этого в команде посчитали воздушные старты, так как самые большие затраты приходятся как раз на то, чтобы оторвать ракету от земли – двигатель нужен мощнее и материалы покрытия прочнее, так как они сильнее обгорают. Да и стационарный космодром. В Украине своего, как известно, нет. А на мировых – очереди на запуск.

Тем более что о воздушном запуске уже подумывали другие известные проекты. Например, Ричард Бренсон, который хочет отправлять туристов в космос из-под крыла самолета. О стартапах в этом направлении пока не слышно. Зато ведутся разработки небольших ракет для запуска малых спутников с Земли.

Изначально команда планировала использовать ракету известного моделиста, затем взялась за разработку собственного решения. Дмитрий Хмара – выпускник КПИ, разработчик, говорит, что всю информацию искали в интернете, а мейкеры охотно помогали советами. Партнер Дмитрия Александ Лозницкий, выпускник НАУ, специализация – управление спутниками и ракетами.

Платформу создавали самостоятельно. Планировалось, что в воздух ее будут поднимать воздушные шары с гелием и дрон. Но среди существующих подходящих не было, так что команда взялась за модернизацию и этого устройства, чтобы датчики позиционирования и гироскоп были в центре. Тут и навыки программирования помогли – Дмитрий модифицировал прошивку исходя из нового положения датчиков. Говорит, что при этом удалось достигнуть того, что модель выравнивалась в 20 раз быстрее.

Больше бизнеса

Несмотря на то, что проектом команда занимается с 2017 года, оценить его полезность для рынка удалось лишь этой весной, после участие в инкубационной программе Business Factory. До этого команда фокусировалась исключительно на разработке и опиралась на собственную экспертизу. Опыта в бизнесе основатели не имеют.

По словам собеседника, инкубационная программа помогла команде подтянуть бизнес-составляющую и пообщаться с потенциальными клиентами, выяснить их потребности и получить отзывы. Это помогло найти новые ниши и определить дальнейшие шаги, которые должны помочь превратить хобби в полноценный стартап.

Новый поворот

По совету менторов Space Cossacs отказались от первоначальной затеи создать сразу и платформу, и ракету, так как такой проект был слишком сложен и в работе, и в позиционировании, и сосредоточились на более коротких планах – собственно, платформе.

Фидбек от потенциальных клиентов показал новые ниши, где решение команды может оказаться революционным и востребованным.

Так, платформа оказалась интересна тем, кто снимает видео при помощи дронов. Она работает почти беззвучно, а дроны издают громкое жужжание. Винты крутятся не так быстро, потому что им не нужно бороться с гравитацией, только помогать с позиционированием объекта. Если ветра нет, их можно отключить в принципе, например, это вполне реально в помещении.

Кроме того, дроны стали предметом регуляции во многих странах. Им запрещено летать над большими скоплениями людей, так как в случае поломки те падают вниз камнем. Это может закончиться летальным исходом. А вот платформа украинских разработчиков, даже если сломается, снижаться будет плавно, аппарат в этом плане безопасен, говорит его создатель.

Еще одна потенциальная ниша для решения – это замена дронов там, где им нужно длительное время находиться в одной точке на большой высоте. Например, для охраны или раздачи связи. Зачастую модели, которые используются сейчас, питаются от электросети, высота их полета ограничена возможностями кабеля. Сейчас это порядка 150 метров. Чем выше, тем более толстый кабель нужен, тем он тяжелее и тем сложнее и дороже получается конструкция.

Для охраны больших территорий, как, например, бывшие советские заводы, которые теперь используются с новой целью, оптимальна высота в нескольких сотен метров. Поэтому, по словам Дмитрия Хмары, тут платформа украинской разработки придется как нельзя кстати.

«Мы сосредоточились сейчас на небольшой платформе с диаметром 3,2 м, которая может подниматься до 5 км. Хотим выпустить ее как отдельный продукт и двигаться дальше», – говорит стартапер.

Чтобы начать серийное производство, команда ищет инвестиции в размере $140 тыс. По словам собеседника, к ним уже проявляли интерес инвесторы из нескольких стран Европы, также ведутся переговоры с украинскими.

Самый сложный момент разработки – поиск оптимального материала пленки, которая будет держать гелий, уже пройден и закуплено оборудование для производства.

Попутно компания планирует патентовать свои технологии. «Наша платформа – это маленький дирижабль, и идеи, которые мы в нее заложили, используются в больших, однако некоторые технологии не подходят, – объясняет Хмара. Для управления высотой команда разработала собственное решение. – Мы увеличиваем давление в оболочке, сжимая ее, из-за этого давление в середине увеличивается, уменьшается архимедова сила, и так мы можем управлять высотой. Мы сделали несколько прототипов и увидели, что оно работает. Планируем патентовать технологию, так как больше никто такого не делает».

Следующим шагом будет разработка платформы, которая изначально была нужна для воздушного старта. Она сможет поднимать вверх груз весом до 300 кг. Для запуска обеих разработок, по предварительным подсчетам, нужно $300 тыс. Если у стартапа все получится, то украинский проект сможет совершить прорыв в запуске небольших спутников.

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