Prometheus запускает курс сексуального образования для подростков

Платформа онлайн-курсов Prometheus совместно с Фондом Анти СПИД запускает первый в Украине бесплатный онлайн-курс сексуального образования для подростков и их родителей.

Формат курса – видеолекции, онлайн-тест и форум, на котором можно анонимно задать вопрос специалистам Фонда, рассказали создатели нового курса.

Лекторами курса стали телеведущие Вячеслав Соломка, Каролина Ашион и Ульяна Пчелкина, шеф-редактор журнала XXL Дмитрий Максютенко, актриса Карина Гаврилюк, психолог Виктория Любаревич-Торхова, врач Татьяна Шевчук и психотерапевт Ольга Семенова, тренер-консультант Валентин Бобруйко, общественные активисты Яна Панфилова и Даня Столбунов, директор Фонда Елены Пинчук Ольга Руднева.

"Сняли на новом уровне, среди лекторов известные телеведущие, очень коротко, чтобы подростки могли все без проблем глянуть", - рассказал сооснователь платформы Prometheus, Иван Примаченко.

Курс рассчитан, прежде всего, на подростков, которые только начинают интересоваться вопросами собственной сексуальности. Поэтому информация курса максимально легкая для восприятия и одновременно – опирается на экспертизу специалистов в области медицины, психологии и сексуального образования.

При этом, по словам Ивана Примаченко, курс не рассчитан, к примеру, на учеников начальной школы.

Также курс будет полезным для родителей и учителей, которые намерены установить доверительные отношения с детьми.

"Мы призываем всех желающих распространить информацию об этом онлайн-курсе среди украинских подростков, чтобы упростить им доступ к сексуальному образованию. Для этого нужно сделать пост с хэштегом #доросларозмова, в котором можно рассказать о собственном опыте обсуждения темы секса с детьми (или наоборот – с родителями) и высказать свое мнение, почему сексуальное образование действительно важно для молодежи", - заявляют создатели курса.

Сам курс "Сексуальное образование" доступен по ссылке.