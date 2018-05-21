Оксфорд или Кембридж? Prometheus запускает бесплатный онлайн-курс, который поможет вступить в западные университеты

Платформа онлайн-курсов Prometheus и UkraineGlobalScholars открывают регистрацию на бесплатный онлайн-курс Как вступить в лучшие западные школы и университеты.

Курс создан благотворительным фондом UkraineGlobalScholars и предоставляет всем желающим доступ к уникальному опыту.

"От выпускников Гарварда и Стэнфорда слушатели узнают, как вступить в ведущие мировые школы и университеты, получить полную стипендию на обучение, а также получат заряд вдохновения для возвращения в Украину от украинцев, которые уже прошли этот путь", - уверяют авторы курса.

Благотворительный фонд UkraineGlobalScholars, основанный украинцами - выпускниками ведущих университетов мира, с 2015 года помог десяткам украинских школьников вступить в лучших школ и колледжей США за полной финансовой поддержки со стороны этих учебных заведений. По оценке соучредителя Prometheus Ивана Примаченко проект сможет в ближайшие годы помочь крайней мере 1000 украинцам вступить в ведущие западные школы и университеты.

"Только за три года финалисты фонда получили стипендии более чем 7000000 долларов США! Думаю, слышали об украинском школьнике, который в прошлом году поступил одновременно в Гарвард, Стэнфорд, Колумбийский и еще кучу американских топовых вузов? Он был участником учебной программы UGS". - рассказал соучредитель платформы Prometheus, Иван Примаченко.

На курсе слушатели узнают о принципах отбора студентов в престижные школы и университеты США, как правильно выбрать учебное заведение, узнают о стратегии вступления на каких аспектах своей биографии стоит делать акцент при подготовке заявки и как получить финансовую помощь на обучение.

Онлайн-курс содержит видеоистории о личном опыте вступления в ведущие образовательные учреждения мира успешных украинцев, которые учились в престижных западных университетах и ​​вернулись в Украину. Среди них - президент Киевстар и главный исполнительный директор "Евразия VEON" Петр Чернышев, председатель правления "Укргаздобыча" Олег Прохоренко, основатель стипендиальной программы для украинцев в ​​Стэнфордском университете Александр Акименко, народные депутаты Ольга Белькова и Наталья Кацер-Бучковская.

Ранее НВ сообщало, что платформа онлайн-курсов Prometheus совместно с Фондом Анти СПИД запускает первый в Украине бесплатный онлайн-курс сексуального просвещения для подростков и их родителей. Формат курса - видеолекции, онлайн-тест и форум, на котором можно анонимно задать вопрос специалистам Фонда.