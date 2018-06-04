Майнинг в помощь. Фонд Таблеточки предлагает майнить криптовалюту для благотворительности

Сотрудники компании Adtelligent совместно с благотворительным фондом Таблеточки запустили сайт "Сторінка допомоги", где каждый может пожертвовать ресурсы своего устройства для майнинга криптовалюты.

Собранные средства автоматически перечисляются на счет фонда, отметил один из инициаторов проекта, вице-президент по маркетингу компании Adtelligent Коля Рекеда в интервью AIN.ua.

Пользователю нужно зайти на сайт, и его устройство начнет автоматически майнить криптовалюту Monero. Посетитель может настроить, сколько ресурсов отдавать на майнинг. Все вырученные средства идут автоматически в фонд Таблеточки. Создатели проекта подчеркивают, что это полностью безопасно для пользователей и не вредит их устройствам.

"Идеологически мы предлагаем людям жертвовать не деньги, а мощность компьютера и время на странице. Все работает просто – заходишь на сайт, включаешь майнер, настраиваешь мощность и оставляешь страничку открытой. И так каждый день. Важно понимать, что один раз зайти – это безрезультативно. Нужно заходить каждый день и держать страницу открытой максимально долго", — комментирует Рекеда.

По словам создателей сайта, идея пришла к ним после похожего кейса фонда UNICEF.

"Они предлагали геймерскому сообществу майнить криптовалюту для благотворительности, а позже запустили похожий проект. Мы подумали – мы же тоже так можем. Фонд Таблеточки выбрали автоматически. Это один из самых популярных фондов в Украине, а также мы знакомы с их менеджментом. Идея им понравилась – мы и начали работу", — рассказывает Коля Рекеда.

Справа на сайте есть счетчик, который показывает количество "шейров" — количество хешей, которые удовлетворили систему и могут принести деньги. За первые несколько часов работы сайта пользователи намайнили более 16000 "шейров" — это эквивалентно всего 5 центам, но создатели проекта уверены, что этот показатель в дальнейшем будет расти быстрее.