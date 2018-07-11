Как украинская игра Legends of Signum взорвала Kickstarter

Украинская настольная игра Legends of Signum за 12 минут собрала нужную сумму на Kickstarter, а за несколько дней - в 9 раз больше нужного, $109 тыс. НВ поговорило с ее создателем о проекте.

Legends of Signum: Battle for Vallor – это военная настольная игра, где игрокам предстоит строить города и сражаться друг с другом при помощи различных персонажей, заклинаний и реликвий. На днях игра собрала на краудфаундинговой платформе Kickstarter $109 тыс, это примерно в 9 раз больше, чем изначально запрашиваемая сумма. Изначально требуемую сумму - $12 тыс. - удалось собрать за 12 минут.

В игре битва происходит между двумя фракциями в мире после катаклизма – Свободным городом Валлор, который стал домом для многих рас, и глубоко религиозной Империей Святого Грифарима, где люди вступили в альянс с ангельскими существами из другого мира. В игре нет четкого деления на добро и зло.

Так как героев много и у каждого есть уникальные боевые способности, создатели игры уверяют, что каждый геймплей получается неповторимым и оригинальным. «В Legends of Signum нет сложных правил, но также нет простых решений», - говорится в описании проекта.

Основатели Legends of Signum – из Харькова. Команда состоит из пяти человек, которые придумали правила, создали бэк-истории для персонажей и, собственно, нарисовали игру и моделей.

Создателей Legends of Signum объединяет общее хобби - это настольные игры, в частности, воргеймы - это когда играют солдатиками на специальных столах. По словам Константина Глебова, основателя проекта, это узконаправленное хобби, но в последнее время оно активно развивается на Западе, а у нас есть отголоски.

Глебов увлечен настолками около 20 лет. "Постепенно круг интересов сузился, попробовали сделать с товарищами-энтузиастами несколько 3D-моделей, получилось. Напечатали персонажей, выложили фото в соцсетях – многим понравилось. Начали спрашивать – а что, а как?", - с этого момента решили привязать персонажей к игровой платформе и запустить свой проект. - Подобных проектов много, в основном – США и Западная Европа. В Украине и СНГ они если и возникали, то были аутсайдерами или копиями западных".

Идея создать собственный проект появилась в 2010-2012 годах, но мечта все откладывалась, так как за основными работами, семьей и детьми времени не хватало

Идея создать собственный проект появилась в 2010-2012 годах, но мечта все откладывалась, так как за основными работами, семьей и детьми времени не хватало.

Основательно за игру взялись в 2015-м. Компания из нескольких человек собиралась по вечерам и в отпусках, придумывала персонажей и правила, играла, тестировала новые идеи. Со временем кто-то отпал, осталось пять человек.

По словам основателя, очень много времени ушло на создание бэк-историй. Они очень востребованы у любителей воргеймов. Сейчас появляется много фэнтезийных сериалов и фильмов, люди хотят понимать, откуда конкретный персонаж и почему он именно такой.

Первым делом идею с игрой обкатали на российской краудфаундинговой платформе Boomstarter, и поняли некоторые свои промахи. В частности, команда хотела оптимизировать себестоимость, отказались от моделей в пользу бумажных версий. Но в итоге оказалось, что это не совсем то, чего хотела бы аудитория. Команда посетила несколько игровых мероприятий, и в ноябре прошлого года начала подготовку к Kickstarter.

"Нам была важна реакция людей. Одно дело показать игру тем, с которыми ты постоянно общаешься, в той среде, которую ты давно знаешь. Другое – вынести ее на суд тех, кто видел много проектов и не заинтересован тебя хвалить или ругать, то есть будет оценивать объективно", - говорит Глебов.

Проект в текущем виде, кроме игровой наполненности, имеет модельную ценность. "Мы стараемся сделать модели поинтереснее и посложнее. Это еще более узкая направленность в воргеймах. Такие модели выпускаются ограниченным тиражом до 100 штук, а иногда вообще 20-30, они ценятся как авторская работа. Тут нет ни фабрики, ни производства", - объясняет создатель игры.

Производство Legends of Signum планируют наладить в Украине. Хотя, по словам Глебова, не все так просто в нашей стране с материалами. Некоторые вещи - игровые кости и маты - весь мир печатает в Китае. Но команда хотела бы, чтобы украинский проект по-максимуму создавался в Украине.

На одном из мероприятий, в Москве, им даже предложили продать проект и начать работать на московскую компанию

Кстати, на одном из мероприятий, в Москве, им даже предложили продать проект и начать работать на московскую компанию. "Но мы это не ради коммерции затевали, поэтому предложение отвергли. Решили попытаться своими силами и сохранить хендмейдность", - говорит Глебов.

Игра должна выйти в ноябре 2018 года. Размер донатов составил от $70 до $699, в зависимости от набора, также за $10 проект можно было поддержать на безвозмездной основе. Всего проект поддержало 432 человека.

Помимо настолки команда планирует открыть клуб для любителей настольных игр, уже подыскивает помещение в Харькове. В том числе там будут играть в Legends of Signum, там же будет находиться штаб-квартира проекта и зона для тестирования.

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