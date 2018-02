Как украинцы создали смарт-кормушку для животных и опередили Илона Маска

Стартап с украинскими корнями выпустил на рынок устройство Petcube Bites, которое получил золото в категории "Самый странный продукт" 2017 от популярного американского сервиса по поиску стартапов ProductHunt.

В понедельник, 29 января стали известны победители премии Golden Kitty Awards 2017 от ProductHunt, которая считается своеобразным "Оскаром" в стартап-среде. В категории #WTF Product of the Year – ее можно примерно перевести как странный продукт года – победил Petcube Bites. Это расширенная версия хорошо уже известной на рынке смарт-камеры от Petcube. Новое устройство позволяет удаленно подзывать домашнее животное и покормить его. Интересно то, что в той же номинации с Petcube Bites соревновалась The Boring Company Илона Маска, которая в итоге заняла второе место. И какая предыдущие два года подряд побеждала именно в этой категории.

О том, кто, как и зачем создал этот "странное устройство", НВ рассказал CEO и соучредитель Petcube Ярослав Ажнюк.

Как "подключить" котиков и собачек

"С первого дня существования компании мы ставили своей целью улучшить благосостояние домашних животных в мире и отношения владельцев и их питомцев", – подчеркнул он. Идея устройства Petcube Bites стала логическим продолжением первого продукта Petcube Camera – интерактивной камеры со встроенной лазерной игрушкой. У владельцев домашних животных появилась возможность общаться и развлекать "своих пушистых любимцев на расстоянии". Следующий шаг – кормить и дрессировать четвероногих "друзей". "Это был новый способ взаимодействия и новый вызов, ведь он имел физическую составляющую. Так возникла идея Petcube Bites", – рассказал Ажнюк.

Что такое умная кормушка для четвероногих

По словам руководителя компании, Petcube поставил себе целью создавать функциональные и стильные продукты премиум-класса для животных и их владельцев. Это – интерактивные камеры для домашних любимцев с облачным сервисом Petcube Care. Который позволяет записывать и хранить видео, пока хозяина нет дома. Кроме устройств, команда создала собственное мобильное приложение. С его помощью можно не только управлять камерами Petcube, но и играть с домашними животными других пользователей. А также публиковать и просматривать фото и видео даже тем, у кого ничего устройства Petcube. "Это полноценная социальная сеть для владельцев и поклонников домашних животных", – отметил CEO и основатель компании. Сейчас число пользователей достигает 100 тыс.

Кому нужен Petcube Bites

Целевой аудиторией для своих продуктов компания считает в первую очередь владельцев домашних животных, которые много работают или путешествуют. "С помощью наших устройств они всегда могут быть на связи со своими пушистыми любимцами", – подчеркнул Ярослав Ажнюк. Камеры позволяют наблюдать, общаться, играть и кормить своих котиков и собачек на расстоянии через приложение к смартфону. Решение компании подходит также для новых владельцев домашних животных или животных с особыми потребностями, отметили в Petcube.

Технологии помогают лучше понять пушистых любимцев, чтобы лучше о них заботиться, убежден Ажнюк. "Мы уже знаем, что животные часто грустят, когда остаются одни дома. Из-за этого они устраивают беспорядок. Наши устройства помогают их утешить и даже дрессировать", – поделился он своими наблюдениями.

Технологии позволили оставаться на связи даже с животными

Например, если пес начал лаять, то его хозяин сразу получит сообщение на свой мобильный телефон. Подключившись к камере, вы можете поиграть со своим любимцем лазером, чтобы отвлечь, или просто приказать прекратить и "выбросить" ему лакомство в знак одобрения. "Животные быстро учатся!" – отметил Ярослав Ажнюк.

Как можно было до такого додуматься?

Летом 2015 Petcube запустил вторую кампанию на популярной в мире краудфандинговой площадке Kickstarter. За две недели удалось собрать $350 тыс. на два новых продукта: второе поколение камеры с лазерной игрушкой Petcube Play и новое устройство со встроенной кормушкой Petcube Bites. Официальный запуск Petcube Bites состоялся летом 2017 года.

В течение года с начала кампании в Kickstarter Petcube увеличил штат на 70%. По состоянию на начало 2018 года в компании работало около 60 человек в трех офисах – в Киеве, Сан-Франциско и Шеньжене. За это время Petcube приобрел канадского конкурента PetBot и привлек дополнительные $10 млн инвестиций в рамках финансирования серии "А". Параллельно с производством устройств команда развивает собственный облачный сервис Petcube Care и мобильное приложение Petcube.

Звериный бизнес

По состоянию на июнь 2017 Petcube распродал 100 тыс. своих устройств. По словам Ажнюка, Petcube Bites сразу же после запуска в четвертом квартале прошлого года уже успел опередить Petcube Play по объему продаж.

Председатель Petcube без лишней скромности отметил, что его компания "собственно, создала рынок Connected Pet, соединив категории Smart Home (Умный дом) и товары для домашних животных." Ежегодно в Petcube появляется все больше клонов и конкурентов, а это признак того, что мы на верном пути", – убежден он.

По его словам, в 2016 году владельцы домашних животных потратили около $100 млрд на продукты и услуги для своих пушистых любимцев. Расходы только американцев составили более $65 млрд. Почти $15 млрд от этой суммы – это приобретение различных товаров, в том числе – технологических. По прогнозам, к 2022 году более 40 млн американцев "подсоединят" своих домашних животных к интернету.

"Мы подсоединяем животных к интернету и это концептуальный сдвиг. Так же как Facebook и Amzon изменили динамику рынков товаров и медиа для людей, Petcube меняет правила игры на рынке товаров для домашних животных", – убежден Ярослав Ажнюк.

Что еще можно сделать для котиков и собачек

Petcube уже успел получить признание как лучший hardware-стартап Украины и Европы, рассказал руководитель компании. В 2017 году Petcube победил в категории "Умный дом" на международной выставке Wearable Tech Show, посвященной "умным" устройствам и интернету вещей. А также получил бронзовую награду в категории "Камеры и виртуальная реальность" всемирно известной премии в области инноваций Edison Award. В 2016 году команда Petcube стала первым от Украины резидентом известного бизнес-инкубатора YCombinator в Калифорнии.

В январе этого года на выставке CES 2018 в Лас-Вегасе Petcube представил функцию "пэт-селфи", с помощью которой домашние животные смогут звонить хозяевам. Эта функция станет доступной с новым обновлением устройств весной этого года.