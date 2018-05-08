Уже не роскошь. Как украинский стартап SizeCar делает аренду машин доступной

В Украине проект запустился несколько месяцев назад и сейчас растет со скоростью примерно 50% в месяц

Ниша проката автомобилей в Украине не особо развита, сервисы присутствуют только в крупных городах, где и сосредоточен основной спрос и туристический поток. Да и среднестатистический украинец не всегда располагает средствами для аренды. Некоторое время назад Игорь Добрянский, на тот момент владелец сервиса проката автомобилей в Виннице, а теперь CEO стартапа SizeCar задумался о том, чтобы покорить новые для себя города. Но новая бизнес-идея позволила не только обойтись без покупки автопарка, но и сделать аренду доступнее для пользователей.

Нынешняя весна выдалась активной у Игоря Добрянского. Глава стартапа проводит много времени в разъездах и встречах с инвесторами. Полтора года назад он, будучи владельцем компании по прокату авто в Виннице и планируя расширять бизнес, нащупал неожиданную нишу в популярной нынче сфере sharing economy (экономика совместного потребления). Теперь предприниматель предлагает владельцам автомобилей сдавать свой транспорт в аренду обычным украинцам, чтобы тот продолжал кормить владельца, когда машина не нужна. Арендаторы в свою очередь могут получить тот же транспорт, что и в любом прокате, только дешевле.

Все для миллениалов

По словам основателя проекта, европейские инвесторы проявляют интерес к проекту и торопят основателя SizeCar запуститься в странах ЕС. Американские – хотели посмотреть на успех на родине, чтобы решить, насколько они готовы инвестировать.

В Украине проект запустился несколько месяцев назад и сейчас растет со скоростью примерно 50% в месяц. Добрянский ищет финансирование в размере $250 000 за 10% компании и оценивает свой проект в $2,5 млн, хотя, по его словам, фонды рекомендуют просить за такую долю в два, а то и больше раз средств. До этого момента проект развивался на деньги основателей.

По словам предпринимателя, интерес со стороны инвесторов связан с популярностью сервисов совместного потребления и тем, что подрастает поколение миллениалов. Они предпочитают не покупать дорогостоящие вещи, а брать в аренду. Деньги тратить на гаджеты, путешествия впечатления. «Инвесторы видят деньги в тех клиентах, которых будет больше и больше через несколько лет», - говорит CEO SizeCar.

Миллион за год

Сейчас над проектом трудится 12 человек. Центральный офис находится в Виннице.

Украинская аудитория на момент разговора (а он состоялся две недели назад) составляла порядка 300 человек – это те, кто готов сдавать свой автомобиль в аренду. В основном это люди, которые имеют в своем распоряжении несколько автомобилей. Кто-то работает в Uber и сдает автомобиль, когда в нем нет необходимости. Кто-то работает в других службах такси. В основном это люди, которые ищут пассивный доход и готовы инвестировать.

Типичный арендатор – это человек, который приехал в командировку и ему нужна машина на несколько дней. Также есть много туристов и около 20% - менеджеры и топ-менеджеры.

Всего в SizeCar зарегистрировано около 500 пользователей. «В течение года мы планируем привлечь 10 000 пользователей и выйти на прибыль чуть больше $1 млн. Если выйдем на американский рынок, то от $10 млн», - делится планами на будущее CEO компании.

Игорь Добрянский, CEO SizeCar

Сейчас автомобили для аренды доступны в Киеве, Львове, Виннице, Хмельницком, Одессе. Игорь Добрянский считает, что такая модель поможет сделать доступным аренду автомобилей даже в небольших городах, куда сервисы проката не выходят, а потребность есть.

Но основным рынком для себя в компании видят американский. По словам основателя стартапа, на нем есть больше денег и есть только одна большая компания Turo с похожей концепцией. Остальные страны будут хорошим дополнением. Как говорит Добрянский, бизнес легко масштабируется, поэтому выходить на новые рынки будет несложно. В Украине сервис конкурирует с обычными прокатами – которые находятся только в крупнейших городах и стоят дороже. В Европе крупных игроков также нет. Также компания рассматривала азиатские рынки, индийский в частности.

Законодательство и пользователи еще не готовы

По словам Игоря Добрянского, в Украине люди еще не привыкли доверять свои личные вещи другим. «Это проблема. Но мы пытаемся ее решить. Например, рекомендуем людям просить залог, советуем от 10% - это нормальная сумма. Я переложил эту модель из своего опыта - аренды автомобиля. Обычно оставляют залог без проблем. Стараемся проводить образовательные курсы, чтобы подготовить владельцев авто к тому, не бояться сдать машину, залога не всегда достаточно, чтобы человек был готов сдать в аренду свою вещь. Это нормально, на Западе это работает», - объясняет Добрянский.

Кроме того, для дополнительной мотивации владельцев авто и клиентов компания планирует ввести бонусную систему. Больше сдал – больше заработал. Больше взял в аренду – больше сэкономил. «Это будет стимулировать», - комментирует предприниматель. Также своеобразным мотиватором для пользователей выступает калькулятор на сайте проекта - он позволит подсчитать, сколько можно заработать на автомобиле через сервис.

Рынок США отличается от нашего. Там компания планирует внедрять систему онлайн-страхования – этого будет достаточно, чтобы защитить пользователей от рисков. В Украине, к сожалению, подобное пока невозможно.

Кроме того, наше законодательство не позволяет заключать договора онлайн. Поэтому участникам сделки приходится возиться с бумажными документами. В Штатах все можно сделать онлайн, сетует Добрянский.

«Но мы надеемся, что правительство будет поддерживать индустрию», - резюмирует CEO SizeCar и приводит в пример соседнюю Польшу, где руководство страны создает все для развития собственных стартапов и привлечения иностранных.

Место под солнцем

Пока сервисы sharing economy в сфере аренды автомобилей не особо распространены, основным конкурентом стартапов вроде SizeCar являются традиционные компании, предоставляющие транспорт. В Украние и других странах мира - это глобальные и локальные игроки. В частности, у нас в течение последнего времени запустились сервисы с поминутной тарификацией вроде Getmancar и Mobilecar, прокаты электромобилей и другие.

С другой стороны, в числе тех же сервисов совместного потребления есть компании вроде Uber или BlaBlaCar, которые также позволяют добраться из точки А в точку Б, правда это уже история не про пассивный доход, но все же про дополнительную прибыль со своего автомобиля.

В мире также есть стартапы, которые создают платформы для peer-to-peer аренды персонального транспорта, подобно SizeCar, но нельзя говорить о том, что это уже большая ниша. В США "AirBnB в сфере аренды авто" - это вышеупомянутый Turo (который Washington Post уже окрестил "Голиафом в сфере проката авто"), чуть менее раскрученные Getaround, Zipcar, похожая бизнес-модель у RelayRiders. Подобные сервисы есть и на соседнем материке - Fleety в Бразилии, например, В Европе есть Snappcar родом из Дании, Tamyca из Германии. У обеих компаний есть большие амбиции на родном европейском рынке.

В целом, на Западе сегмент зарождался лет 7-9 назад, но подобные сервисы не стали такими массовыми и известными. как Uber, AirBnB, BlaBlaCar - то есть крупнейшие сервисы sharing economy. Однако по прогнозам аналитиков, экономика совместного потребления продолжит расти в ближайшие годы и будет появляться все больше стартапов, которые предложат людям разделить то, что они имеют, с другими за небольшое вознаграждение. Если год назад весь сегмент оценивался в $15 млрд, то к 2025 году, согласно прогнозам, объем шеринговой экономики превысит $300 млрд.