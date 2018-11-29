Я знаю лучше. Украинский стартап создал сервис, который улучшает резюме

Украинские авторы платформы для поиска IT-работы по всему миру Relocate.me запустили сервис CV Compiler, который корректирует резюме программистов.
Этот сервис использует машинное обучение для анализа и улучшения предоставленного резюме, сообщает AIN.ua.
По словам разработчиков, сервис улучшает резюме так, чтобы оно заинтересовало работодателя. Для работы CV Compiler команда оцифровала часть советов из книги The Google Resume, а также проанализировала около миллиона технических резюме и тысячи вакансий топовых компаний мира. Текущая версия сервиса предназначена для программистов, но уже есть в планах сделать сервис для нетехнических профессий.
Идея создать такой сервис у команды возникла при работе с Relocate.me. "Тенденция такова, что довольно много опытных кандидатов, в том числе пользователей Relocate.me, получают отказы от работодателей сугубо из-за резюме. Хотелось эту цифру отказов уменьшить", – рассказывают в компании.
Базовая версия сервиса бесплатна, он работает по модели freemium. Пользователь может бесплатно проверить свое резюме и получить 3 совета по улучшению своего резюме. Для доступа ко всем рекомендациям, шаблонам резюме и другому контенту нужно перейти на один из трех платных планов.
Первую версию продукта запустили на Product Hunt, тогда же о нем написал TechCrunch. С момента запуска 21 ноября сервис получил около 10 000 новых пользователей. Команда уже заключила сделку с сообществом для программистов Metadevelopment, которые купили 100 лицензий для своих выпускников.
В ближайших планах у стартапа – расширить сервис до большего количества IT-специалистов: для product- и project- менеджеров, дизайнеров, для нетехнических профессий, добавить возможность анализа LinkedIn-профиля, конвертацию своего исходного резюме в веб-шаблон для редактирования и загрузки.
"Надеемся, у нас получится стать Grammarly для резюме", – говорят в компании.
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