Из Японии вернули в Украину первый украинский полнометражный научный фильм

Национальный центр Александра Довженко выкупил в Японии и вернул в Украине копию найденного в японском киноархиве полнометражного научного фильма "Человек и обезьяна", который до недавнего времени считался потерянным.

Позитивная 35 мм пленочная копия фильма отныне хранится в фильмохранилище Довженко-Центра, заявили его представители.

Лента "Человек и обезьяна" была найдена в токийском National Film Center при Национальном музее современного искусства (The National Museum of Modern Art) при архивных поисках и исследования связей ВУФКУ (Всеукраинского фото киноуправления - государственной кинематографической организации, действовавшей в период с 1922 по 1930 годы) с зарубежной кинопрокатной системой.

Ряд украинских фильмов конца 1920-х начала 1930-х годов в свое время с успехом шла на больших экранах Японии. Среди них - "Земля" и "Иван" Александра Довженко, "Весной" Михаила Кауфмана, и, как выяснилось в ходе поисков, научный фильм Андрея Винницкого "Человек и обезьяна", обошедший экраны десятков стран мира, в которых был заново озвучен.

Примечательно, что в Японском национальном киноцентре фильм атрибутирован именно как украинский, что позволило его обнаружить.

В National Film Center сохранился негатив фильма. 35 мм чернобелую позитивную копию Украины за счет Довженко-Центра изготовила японская кинокопировальная лаборатория IMAGICA West Corp. в городе Осака на пленке нового поколения.

"Человек и обезьяна" - фильм, иллюстрирующий теорию Дарвина об эволюции видов. Картина снималась в Сухуми в 1930 году специально созданным для съемки научных и технических фильмов объединением Техфильм при кинотресте Украинфильм. Натурные съемки проходили в Сухумском питомнике обезьян. К созданию картины присоединился известный оператор Иосиф Рона. Тогдашняя кинокритика вспоминает "Человека и обезьяну" как один из лучших образцов своего жанра.

Показ "Человека и обезьяны" планируется во время фестиваля немого кино и современной музыки "Немые ночи" в июле 2018 года.