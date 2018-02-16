Hideez Group создала первый украинский кошелек для криптовалют

Украинский стартап представила Hideez Wallet, первое отечественное аппаратное устройство для хранения криптовалют.

Украинская Hideez Group представила аппаратный кошелек для хранения криптовалют. Это первая украинская разработка подобного устройства, сообщил AIN.

Hideez Wallet - так называется новое устройство - создано на основе умного брелка Hideez Key. Руководитель Hideez Group Олег Науменко отметил, что это устройство имеет несколько отличий по сравнению с иностранными аналогами. В частности, Hideez Wallet - это беспроводное устройство, которое может работать с настольными и мобильными компьютерами.

Компания уже изготовила первую партию криптокошельков для проведения испытаний. Запуск в производство запланирован на конец второго квартала 2018 года.

В 2016 году компания выпустила на рынок Hideez Key, умный брелок для хранения паролей. В одном небольшом корпусе украинские инженеры объединили USB-токен, дигипас, менеджер паролей и RFID-устройство для электронных замков.