Долой бюрократию! Как украинцы из PatentBot совершили переворот в регистрации торговых марок

Украинская компания получила престижную премию от популярного американского сервиса по поиску стартапов ProductHunt в категории лучший бот 2017 года. PatentBot позволяет зарегистрировать торговую марку (ТМ) – и оплатить эту услугу – за 15 минут прямо в Facebook Messenger.

Сколько стоит "имя" компании

Идея создать PatentBot возникла, отталкиваясь от проблемы. "Согласно исследованиям рынка, 80% украинских компаний, которые появляются – стартапы либо малый бизнес – изначально не регистрируют торговые марки. В будущем это приводит к тому, что бизнес, уже стоя на ногах, имеет имиджевые проблемы, которые часто перерастают в финансовые. Миру известны случаи, когда стоимость выкупа своей торговой марки у другой компании была больше стоимости самой компании. Собственнику приходилось делать полный ребрендинг и начинать с нуля", – рассказал НВ Валентин Пивоваров, управляющий директор PatentBot.

Как побороть бюрократию

Для того чтобы зарегистрировать торговую марку в Украине, вам необходимо пойти к юристу, провести несколько встреч, собрать кипы бумаг, оплатить счета в банке. "Все это в классическом формате занимает в лучшем случае несколько дней, в худшем – неделю. У предпринимателя этого времени просто нет", - описала проблемы украинских бизнесменов при попытке зарегистрировать ТМ Наталья Владимирова, CEO PatentBot. По ее словам, разработанный в Украине фейсбук-бот сводит весь процесс подачи заявки к 10-15-минутному чату с электронной "девочкой". Нужно просто начать диалог, ответить на вопросы и оплатить счет, не покидая мессенджер.

Сэкономил – заработал

Помимо экономии времени, которое предприниматели зачастую ценят также высоко, как и деньги, PatentBot предоставляет услуги в разы дешевле, чем "живой" юрист.

В Украине услуги бота стоят - 499 грн., а в США - $99. Это без государственной пошлины, которую бизнесмен обязан уплатить за саму регистрацию ТМ.

Стоимость услуг украинского юриста колеблется в пределах от 1,5-2 тыс. грн., а его заокеанского коллеги – $200-250. Разброс цен зависит от уровня выбранного специалиста.

Быстрые деньги

На украинский рынок PatentBot вышел в июле 2017 года. Этому предшествовала четырехмесячная разработка и шлифовка продукта. Адаптация для американского рынка заняла около двух месяцев – с декабря прошлого года фейсбук-бот предоставляет услуги и за океаном. Инвестиции уже начинают возвращаться и в течение ближайших нескольких месяцев PatentBot полностью окупит затраты, отметили в компании.

Гаагскоий институт инноваций в праве отметил PatentBot как один из лучших проектов 2017 года и предоставил грант на развитие. Украинская разработка также стала "Ботом года", получив Golden Kitty Award 2017 от американской платформы ProductHunt.

Чтобы зарегистрировать ТМ с помощью PatentBot, хватить 10-15 минут переписки с "девушкой" в Facebook Messenger

"Родители" украинского фейсбук-бота

Один из основателей PatentBot и его управляющий директор Валентин Пивоваров стоял также у истоков компании lexnet.io. Это первая в Восточной Европе лаборатория юридических инноваций. Кроме PatentBot, она создала Legal Alarm (кнопка экстренного вызова адвоката) и LITT (конструктор юридических договоров).

Legal Alarm в 2016 году получила признание и грант от Гаагского института инноваций в праве. В сентябре 2017 года "горячая юридическая кнопка" прошла отбор среди стартапов и поехала на престижную конеференцию TechCrunch Disrupt в Сан-Франциско.

CEO PatentBot Наталия Владимирова является также основательницей патентно-правовой компании Prima Veritas. Которая с 2007 года предоставляет услуги по защите прав интеллектуальной собственности.

Нестор Дубневич (CLO PatentBot) — партнер lexnet.io, а также старший юрист компании Juscutum с более чем трехлетним опытом работы в криптовалюте и fintech.

Артем Афян, который отвечает за развитие проекта PatentBot, известен также как управляющий партнер юридической компании Juscutum. Которая с 2008 года предоставляет юридические консультации в области безопасности бизнеса, IT-права, разрешения конфликтов и споров, международного бизнес-администрирования. Juscutum поддерживает легализацию биткоин в Украине.

Технический директор PatentBot Владимир Ярославский — Scala разработчик. У него четыре года коммерческого опыта разработки программного обеспечения.

У Оксаны Косткиной, Software-инженера PatentBot – четырехлетний опыт работы в качестве инженера-программиста, разработчика интерфейсов.

Планы по завоеванию мирового господства

"В год в Украине регистрируется в среднем 60 тыс. торговых марок и это количество постоянно растет. В 2017 году за полгода существования мы уже заняли 1% рынка. И наша ближайшая цель – увеличить долю до 5%. То есть регистрировать около 3 тыс. торговых марок в год. Так как рынок очень сильно раздроблен и на нем нет монополистов – это очень хороший показатель. В США наша цель на ближайшие несколько лет – занять 1% рынка и регистрировать через бота больше 10 тыс. торговых марок в год", – рассказала об амбициях компании Наталья Владимирова.

"В планах на 2018 год – выход на рынки Евросоюза и Китая. Сейчас уже ведутся работы по разработке и масштабированию", - поделился планами на текущий год Валентин Пивоваров.

С кем соревнуется PatentBot

В компании признали, что у них есть один конкурент в Украине и один в мире. В нашей стране – это мобильное приложение, которое предлагает онлайн-регистрацию торговых марок. Преимущество PatentBot - не нужно скачивать дополнительные приложения, регистрироваться, заводить аккаунт. Достаточно зайти в мессенджер и написать сообщение.

Соперник на мировом рынке – AlbertBot (Австрия). Но это разработка конкретной патентной компании, который выполняет другие по сравнению с украинским ботом задачи – роль качественного customer success service.