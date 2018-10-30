Disney начал продавать в своих магазинах продукцию украинского стартапа

Компания Disney начала продавать 3D-пазлы украинской компании Ugears, которая ранее прошла специальный аудит из 400 пунктов.

В магазинах доступны четыре модели Ugears, созданные специально для Disney, пишет AIN.ua.

Каждый набор стоит $50. По словам генерального директора Ugears Геннадия Шестака, продажу запустили 700 магазинов компании по всему миру.

Шестак рассказывает, что украинская компания начала переговоры с Disney весной 2017 года: "Первый шаг сделал агент Disney, он оказался хорошим приятелем нашего дистрибьютора в США, они предложили нам разработать и изготовить модели для корпорации".

Предприниматель отмечает, что во время переговоров Ugears дважды прошла аудит Disney — подготовка к первому состояла из 400 пунктов.

"Корпорация обращала внимание на прозрачность бизнеса, полную налоговую нагрузку, среднюю зарплату по предприятию и социальную атмосферу в которой работают наши сотрудники (особенно работники цеха и склада). Также много требований совпадало со стандартами украинского КЗоТа", — комментирует Шестак. Ранее он подчеркивал, что команда прошла его без единого замечания.

По словам предпринимателя, Ugears — первая компания за последние 22 года, кому Disney разрешил оставить свой бренд на упаковке.

"Для этого мы ужались в своей рентабельности, но в замен получили колоссальное количество контактов с нашей продукцией. Уверен, что наше присутствие на полках компании увеличит узнаваемость бренда в мировом масштабе. Соответственно, это увеличит продажи и прибыль предприятия", - добавил он.

Ранее НВ сообщало, что стартап Ugears запустил на Kickstarter кампанию для сбора средств на новую коллекцию устройств из дерева Ugears Games. За четыре часа проект собрал необходимые $20000, а по данным на 24 октября собраны почти $50000. Деньги собирают на производство деревянных устройств для настольных игр.