Сердце подсказало. Как украинский стартап Cardiolyse борется с переутомлением

Украинский стартап в области медицины и машинного обучения помогает работникам по всему миру избегать переутомления, выгорания и депрессии на рабочем месте. Пока за границей.

ВОЗ называет депрессию основной причиной плохого состояния здоровья и инвалидности во всем мире. По состоянию на весну 2017 с этой болезнью живут около 300 млн человек, а рост с 2005 по 2015 годы составил более 18%.

По данным Евростата, в государствах ЕС число людей, страдающих от хронической депрессии, выросло до 7,1% населения. Причем по большей части ей подвержены женщины. О предшественниках депрессии – переутомлении и выгорании написана не одна статья.

Трудиться модно, а в кругах креативного класса уловки для повышения продуктивности стали новым наркотиком. Но опасность этих заболеваний кроется в том, что часто человек не ощущает их приближения, пока не становится слишком поздно.

Переутомление предсказуемо

Cardiolyse появился около трех лет назад. Изначально его основатели – Анна Старинская и Илья Чайковский – ставили целью прогнозирование проблем с сердечно-сосудистой системой у людей в возрасте 40-60 лет.

«Мы разработали алгоритмы и запатентовали технологию, которая позволяет отслеживать, насколько далеко человек от патологии. Это постоянный мониторинг, минимально сложный с точки зрения пользователя. Причем наш продукт не привязан к определенному гаджету, это может быть что угодно – от браслета до футболки», – говорит Анна Старинская. Для мониторинга использовались ECG и PPG-сенсоры, которые «снимали» электрические сигналы сердца, а алгоритмы, разработанные компанией, анализировали их в облаке.

Из сервиса, который помогает выявлять возрастные риски, Cardiolyse вырос в большой продукт, интересный для компаний, занимающихся вторичной страховкой (reinsurance). Их цель – минимизировать выплаты по страховым случаям. И украинский стартап, по сути, решает эту проблему, позволяя минимизировать нагрузку на здоровье сотрудников и снизить количество ошибок на рабочем месте.

Разработка украинцев используется в клиниках, транспортных компаниях и компаниях, у которых есть сотрудники, которые могут работать одиночно на инфраструктурных объектах. Стоимость их ошибки слишком высока. Но главная аудитория на данный момент – это медработники.

Как это работает

У каждого человека есть свой порог, после которого наступает утомление, переутомление, выгорание и депрессия. Ноу-хау Cardiolyse – это определение этих персональных порогов, которое происходит на основании данных с датчиков и информации, которая поступает в реальном времени. У каждого показателя есть шкала из четырех градаций, по которым можно определить, насколько далеко человек находится от паталогии. Для анализа используются показатели сердечно-сосудистой системы, базовой температуры тела, сигналов от АНС и качества сна (смены фаз, наличии храпа, который также может быть причиной усталости, фазы, в которой обычно происходит пробуждение).

ПО умеет давать рекомендации, как справляться с тем или иным источником дискомфорта, чтобы улучшить состояние. Например, если кто-то из сотрудников не выдерживает работу по 12-часовым сменам, ему будет рекомендовано сократить смену. У кого-то организм может восстановиться за время короткого, 20-минутного сна, и он получит соответствующие рекомендации.

Так как это сервис, ориентированный на корпоративных пользователей, он также помогает с выстраиванием графиков работы для людей, с учетом их индивидуальных показателей. Кому-то нужно больше отдыха, кому-то меньше, кто-то тяжело переносит регулярные смены. Кроме того, если говорить о медицине, то тут у каждого участника есть собственный «вес» ошибки, состояние самых «дорогих» в плане ошибки специалистов (в медицине это, например, хирург и анестезиолог) учитывается в первую очередь.

Сейчас география Cardiolyse охватывает такие страны, как Мексика, Великобритания, Германия, Казахстан, планируются пилотные проекты на Ближнем Востоке, в Швейцарии и Франции. А вот на Украину пока не смотрят. Самые интересные рынки – ЕС и Латинская Америка, потому что этих регионах развиты компании вторичного страхования и присутствует глобальный бизнес, которому важно отслеживать безопасность сотрудников и страховать свои риски.

R&D-команда находится в Украине. Над проектом работает до 12 человек, из которых половина – разработчики и специалисты по анализу данных, а вторая половина – медицинские сотрудники.

Большое китайское исследование

Разработки Cardiolyse помогают в исследованиях Оксфордского университета совместно с биобанком China Kadoorie Biobank.

Цель проекта – изучить образ жизни полумиллиона китайцев в 10 регионах, где уровень заболеваний сердечно-сосудистой системы намного выше, чем в других местах, и найти способы их снизить.

Под мониторинг попадает все: начиная с поведенческих привычек, связанных с питанием и употреблением чая, заканчивая кровяным давлением, анализом генетического материала. «Мы же анализируем примерно 400 биомаркеров, которые «вытаскиваем» из кардиограммы, и строим прогноз возможных сердечных опасностей», - объясняет Анна Старинская.

Машинное обучение на страже сердечных заболеваний

Идея анализа и предсказания возможных проблем с сердцем на основании данных с носимой электроники и машинного обучения, не нова. Также ряд компаний работает над тем, чтобы связать носимую электронику со специалистами, которые помогут людям заботиться о здоровье.

Так, в этом году FitBit приобрел стартап Twine Health, который занимается разработкой софта для предотвращения проблем с сердцем и связи наблюдаемого со специалистами. Бизнес FitBit переживает не лучшие времена, и модель, когда вместе с браслетом пользователь за небольшие деньги получает еще и консультации специалистов в медицине или спорте, может вывести компанию на новый уровень и заново привлечь покупателей.

Компания Apple неоднократно хвасталась, что ее часы помогли пользователям предсказать серьезные заболевания.

Стартапы, создающие решения для мониторинга эмоционального и физического состояния есть и в Украине. В частности, это проекты вроде Sencetech, HeartIn и FORCEemotion, которые разрабатывают гаджеты, считывающие информацию о состоянии человека, и Cardiolyse – создающие софт для анализа результатов с подобных устройств и прогнозирования потенциальных проблем со здоровьем.

Подобные продукты становятся частью программ по страхования здоровья, так как позволяют страховикам лучше выявлять риски, которые завязаны на образе жизни клиентов. В странах, где развит этот рынок, страховые могут бесплатно выдавать клиентам «умные» часы или браслеты для мониторинга их здоровья.

Однако в корпоративной области украинский стартап остается одним из немногих.

В сфере сокращения потенциальных расходов на страховки и здравоохранение работают такие стартапы, как NextHealth Technologies, Prognos, Careskore и другие. Разработками в направлении Fatigue Risk Management занимаются также проекты Circadian и Worktech, но они не мониторят состояние человека в режиме реального времени.

Выходить за пределы b2b-сегмента Cardiolyse не планируют. Говорят, что приносят пользу людям через взаимодействие с бизнесом. Выходить в Украину – тоже, так как в нашей стране рынок страхования на данный момент не развит.