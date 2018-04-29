Теория Большого пшика. Как американцы собирались в космос на ядерной ракете и сели в лужу

Более полувека назад в США разрабатывали ядерную ракету, способную достичь границы Солнечной системы. По политическим причинам проект закрыли, но сумасшедшая идея живет до сих пор.

НВ разбиралось как ученым удалось придумать первый межпланетарный корабль.

Ныне, самый масштабный проект NASA – это сверхтяжелая ракета-носитель SLS (Space Launch System), которую планируют запустить в конце 2019-го. Несмотря на то, что стоимость ракеты оценивают в $35 млрд, а один запуск в $500 млн, ученые сулят ей показатели, значительно превышающие данные уже приевшегося Falcon Heavy: SLS будет весить 2875 тонн, иметь почти 100 метров длинны и должен выводить 130 тонн полезного груза на низкую околоземную орбиту.

Проект корабля NASA SLS, фото: NASA

Интересно, что даже в случае успеха этого инженерного шедевра, человечество все равно обречено копаться в пределах своей Солнечной системы. Дело в том, что все существующие сейчас космические корабли в качестве движущей силы используют ископаемое химическое топливо.

На Земле это довольно продуктивно, но в космическом пространстве транспортировка и средневековое сжигание топлива полностью ограничивают возможности человека.

Битва идет за каждый грамм веса корабля, чтобы у космонавтов была возможность доставить необходимые для продолжения миссии материалы хотя бы на Луну, не говоря уже о близлежащем Марсе. Об отдаленных Юпитере, Сатурне, Уране и Нептуне речь даже и не идет – используемое нами топливо в этих масштабах подобно муравью, пытающемуся покорить Эверест.

Говоря, пускай только об известных человеку, размерах вселенной, наше покорение космоса в этом смысле более похоже на поход от дивана к телевизору, чем на межконтинентальный авиаперелет.

Поразительно, но более 50 лет назад человечество было ближе всего к тому, чтобы разрушить технические барьеры и совершить революцию в астронавтике. В конце 50-х, на рассвете существования NASA, проект Орион поставил планку, которая до сих пор не по зубам современной науке.

Проектом руководил один из основателей квантовой электродинамики – Фримен Дайсон. Американский физик-теоретик уже тогда осознавал ограниченность ископаемого топлива, и решил использовать куда более эффективные методы – ядерную энергию.

По сути, Орион – это огромный космический корабль, выбрасывающий вслед за собой атомные бомбы, которые взрывной волной разгоняют его до немыслимых цифр.

Сперва, это кажется бредом, но проект был настолько детально просчитан и разработан, что президент Эйзенхауер выделял на него государственные деньги, и за семь лет своего существования, Орион даже успел провести несколько практических испытаний.

Проект "взрыволета" Орион, фото: newatlas.com

Ученые хотели использовать 140-килограммовые атомные бомбы зарядом в 0,15 килотонн (к сравнению, на Нагасаки была сброшена боеголовка мощностью в 20 килотонн). Планировалось, что бомбы будут выбрасываться в противоположном направлении от курса корабля и взрываться на расстоянии 20-30 метров.

Чтобы поднять корабль на 500-километровую орбиту, нужно было на протяжении 6 минут каждые полсекунды взрывать эти 15-сантиметровые ядерные заряды. Такой временной разрыв был рассчитан для того, чтобы корма корабля успевала остывать от чрезвычайно высоких температур. Каждый взрыв ускорял корабль более чем на 30 км/час, что позволяло достигнуть нынешнего космического рекорда скорости в 40 000 км/час меньше чем за 10 минут.

О цифрах: они были куда больше, чем в сегодняшних ракетах, поскольку тогда перед учеными стояла противоположная задача – от веса нужно было не избавляться, а, наоборот, – набирать его, чтобы космический корабль не разрушился от взрывной волны.

Для сдерживания удара и амортизации его в ускоряющий импульс, в хвосте Ориона устанавливали огромную плиту-толкач (pusher), которая, в зависимости от конфигурации корабля, могла весить от 500 до 1000 тонн и быть от 10 до 20 метров в диаметре.

Объемы Ориона делают его скорее небесным Титаником, чем космическим кораблем: гигант весом в 4000 тонн (из которых более половины приходилось на вес защитной плиты и вес атомных зарядов) должен был выводить 1600 тонн полезного груза на низкую околоземную орбиту, что просто сметает ничтожные единицы до 100 тонн, с которыми способен справиться герой современности – Falcon Heavy.

Такие масштабы позволяли ученым раскошелиться настолько, что они прописали в проекте корабля, внимание: отдельные спальные каюты, гардеробные, раздельные души (для мужчин и женщин) и даже парикмахерский стул.

Схема Ориона в конфигурации на 20 человек, фото: newatlas.com

Тогда не нужно было максимально сокращать груз и ограничиваться самым необходим, а, наоборот, взять что-то очень масштабное и эффективное, – например систему солнечных батарей, или 10 человеческих семей для создания полноценной орбитальной обсерватории.

Дешевизна использования графитового топлива для ядерных зарядов, в сравнении с химическим топливом, позволяла создателям Ориона заявлять о достижении Марса уже в 1965-м и Сатурна в 1970-м. Путешествие к Марсу должно было занять до 300 дней.

Но, после запуска Советским Союзом Спутника-1 в 1957-м и выходом первого человека в космос в 1962-м, американское правительство сконцентрировалось на более практичных целях, и желало скорейшего преимущества в космической гонке.

Также, вылет Ориона за пределы Земной орбиты подразумевал суммарные взрывы в атмосфере равные 10 килотоннам ядерной энергии, что создавало радиоактивное загрязнение и могло незначительно увеличить процент онкозаболеваний на Земле.

После семи лет работы проект Орион был закрыт по ряду причин. Одной из главных были ограничения по тестированию ядерных взрывов и использование ядерных взрывов вообще.

Американцы пытались добиться исключения для тестовых запусков Ориона, но Советский Союз отказал, боясь значительного отставания в развитии космических и военных технологий.

Безопасность – это хорошо, но, не смотря на любые ограничения, человек продолжает истощать Землю до последнего ресурса и убивать себеподобных в сотни тысяч раз больше, чем любая космическая экспедиция.

Возможно, 50 лет назад, с Орионом мы пошли бы по другому пути развития и уже могли иметь небольшие экопоселения в окрестностях Ацидалийской равнины на Марсе.