Звуки и жесты. Xiaomi обновила свою операционную систему MIUI 10

В оболочке MIUI 10 реализован новый интерфейс приложений для пользователей, который был разработан, чтобы использовать большую часть визуального пространства.

Система MIUI 10 основана на Android P. В список устройств, которые должны получить обновление до MIUI 10, вошли Mi6, Mi5, Mi 5s, Mi 5s Plus, Mi4, Mi3, Mi 4S, Mi 4c, Mi Mix, Redmi 4, Redmi 4X, Redmi 4A, Redmi 3, Redmi 3S, Redmi Note 5 Pro, Redmi S2, Mi 6X Mi Mix 2S и многие другие.

Новый интерфейс показывает несколько приложений в одном окне, а также предлагает предварительный просмотр того, что происходит в каждом из этих приложений.

Навигация в новой оболочке MIUI 10 будет основана на жестах. Соответствующим образом для обеспечения поддержки жестов был переработан не только основной интерфейс, но и центр управления уведомлениями. Также поддерживаются свайп для удаления задач и длительный тап для большего количества опций.

"Мы обратили внимание на связку искусственного интеллекта и камер. Теперь ИИ стал гораздо мощнее и умнее в процессе портретной съемки", - рассказал глава Xiaomi Лей Цзюнь во время презентации.

На презентации Лей Цзюнь показал, как улучшится работа одинарной камеры смартфона Mi5 при использовании новой оболочки. В частности, он размывает фон для телефонов с одной камерой, используя программную обработку. Другими словами, MIUI 10 позволит смартфонам использовать новые режимы портрета.

Лей Цзюнь упомянул, что с использованием искусственного интеллекта MIUI 10 может помочь сократить время загрузки приложения "до нуля". Он сказал, что это будет достигнуто путем анализа поведения пользователя и прогнозирования того, какое приложение он, скорее всего, будет использовать дальше.

Также изменилось озвучивание программной оболочки.

"Мы вдохновлялись природой при озвучивании операционной системы. Можно установить фоновые звуки - лес, шум прибоя - и под них засыпать", - добавил Лей Цзюнь.